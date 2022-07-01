Сердобольных петербуржцев просят не помогать птенцам, когда не надо

В Петербурге продолжается сезон размножения птиц, и в городских парках, скверах и даже во дворах часто можно встретить слётков — птенцов, недавно покинувших гнездо и еще не умеющих нормально летать. Орнитологи просят горожан не подбирать их: нередко желающие помочь делают только хуже.

Фото: Комитет по природопользованию Петербурга Поделиться Поделиться





Слётков можно узнать по коротким крылышкам и хвостику и рыхлому оперению, отмечают в комитете по природопользованию Петербурга 1 июля. Эти птенцы не выпали из гнезда, а оставили его самостоятельно, и еще две-три недели родители будут о них заботиться. Если они не находятся в непосредственной опасности, то помощь им не нужна.

Фото: Комитет по природопользованию Петербурга Поделиться Поделиться





«Как правило, слётки не нуждаются в помощи человека. Даже наоборот, часто именно люди, изымая слётков из природы, наносят им больший вред, чем естественные враги. Если птенцу не угрожает опасность, то лучше всего пройти мимо. Не подходите к слёткам близко, не трогайте их — своими действиями вы можете спровоцировать птенца переместиться в более опасное место или привлечь внимание хищников», — отмечает кандидат биологических наук, орнитолог ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Наталья Иовченко.

Фото: Комитет по природопользованию Петербурга Поделиться Поделиться





Нельзя забирать здоровых птенцов домой, чтобы выкормить и отпустить, чаще всего это приводит к их гибели. Помощь человека нужна, если слёток оказался в опасной ситуации, например, один на дороге. Тогда можно осторожными движениями направить его к безопасной территории или аккуратно перенести в ближайшие кусты, цветник либо на газон. В конце мая сотрудница «Фонтанки» спасала неожиданно свалившегося перед ней на тротуар вороненка. О том, что делать в такой ситуации, узнавали у специалистов по спасению диких животных.

В комитете по природопользованию Петербурга напоминают, что при встрече на территории города с птицей или диким животным, которое попало в беду или угрожает безопасности людей, о нем нужно сообщить в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Заявки там принимают круглосуточно.