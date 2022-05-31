Птичку жалко. История о том, как «Фонтанка» спасала воронёнка

Весной и летом птицы активно выводят потомство — а потомство потом так же активно выпадает из своих гнезд. Корреспондент «Фонтанки» по пути на работу нашла слётка вороны и экстренно решала, что с ним нужно делать.



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Рассказываем историю спасения птенца и делимся инструкцией на такой случай от центра реабилитации диких животных «Сирин».

Воронёнок шлёпнулся на асфальт в нескольких метрах от меня на площади Островского. Через пять минут должна была начаться планёрка, и внезапно упавшие с крыши птицы в мои планы никак не входили. Но что делать, если симпатичный птенец уже упал рядом? Я смутно помнила, что слётков вроде бы трогать не нужно, а ворон брать вообще упаси вас бог. Слишком распространенный вид, подбёрешь — так и останется жить в твоей квартире, гадить со шкафов и обдирать дверные косяки. Нуждающихся в помощи ворон в городе слишком много, мест в специализированных центрах на всех не хватит.



Птица смотрела на меня, я смотрела на неё. Смущало, что слёток не поднимался, а ещё, что рядом одни дороги и совершенно нет зелени. Было решено проконсультироваться с «Сирином». Директор центра Ксения Михайлова посоветовала перенести птицу к близлежащим кустам. Кустов рядом не было — только ряд деревьев с полосками асфальта между ними. «Давайте заберём», — вынесла вердикт руководитель «Сирина». Птенца согласились принять в стационар, объяснив, что обычно они принимают только взрослых ворон, которых потом можно выпустить. Если животное не поправляется настолько, чтобы жить самостоятельно, его усыпляют. Слётка стоило бы просто отправить в безопасное место рядом, но раз уж его не нашлось, птицу решили забрать.



Я прижала ворону к груди и понесла в редакцию. Коллеги остались неравнодушны: помогли найти коробку для птицы, проспонсировали такси до «Сирина» и выдали с десяток взаимоисключающих советов сразу. «Не нужно было его трогать», — предположил редактор. «Теперь ты будешь его мамой!» — радостно заверила меня сотрудница digital-отдела. Один из корреспондентов в этот же момент пророчил птице скорую смерть. В итоге с планёрки меня выгнали — отправили заниматься птицей.



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Я созвонилась с в меру суровой сотрудницей стационара Мариной и договорилась, что привезу птичку прямо сейчас. Оказывается, этого адреса нет в открытом доступе — защита от сердобольных желающих подбросить животных под дверь центра. Воронёнка Марина осмотрела и заключила, что выглядит он нормально. Сам сюрприз ей не очень понравился: по воронам обращаются слишком много, не особенно разбираясь, нужна ли им помощь. Внутрь центра «Фонтанку» не пропустили. «Здесь карантин, всё дикое!» — категорически отрезали в стационаре.



Уже после передачи воронёнка «Фонтанка» обратилась к директору «Сирина» Ксении Михайловой за общими советами о том, как нужно поступать в случае обнаружения птенца. Она объяснила, что обычно помощь нужна только птицам, которые не двигаются или имеют травмы: «Принципиален вопрос про движение. Слёток — птенчик, который может активно перемещаться. Если птенец на лапах не стоит, значит, с ним что-то не так. Вы подходите, а он не пытается от вас уйти и лежит — это неправильно».

В «Сирине» подчеркивают: в такой ситуации лучше всего сразу звонить за консультацией в центры реабилитации диких животных. Давать птенцу еду и любую жидкость не стоит. Последствия такой добросердечности могут быть фатальными. «Мы рекомендуем не кормить птицу самостоятельно. Многое зависит от птицы, от её травмы. Если пытаться накормить травмированного птенца, он давится и может захлебнуться. У нас недавно залили дроздёнка зачем-то молоком. Пытались давать молоко насильно, но в итоге просто утопили: птенец нахлебался и всё. Слёток был очень крупный и здоровый, практически взрослая птица», — рассказывает директор центра.



Специалисты обычно просят у обратившегося фото и видео с животным, чтобы определиться, как поступать дальше. Если слёток ходит и не имеет травм, но сидит в потенциально опасном месте, его можно аккуратно перенести к кустам и траве в зоне видимости. Слишком далеко нельзя — мама может не найти птенца или счесть перелеты к нему «нерентабельными». Ориентироваться на «лысость» птицы в вопросе помощи не стоит. Совята, например, выпадают из гнезд еще в детском пуху, что не мешает им активно лазать по стволам, цепляясь за них клювом и лапами.



К выпуску в природу птицу обычно подготавливают в центрах реабилитации. Иногда это можно сделать дома, но только с большим вольером, пониманием процесса и рационом, который приближен к естественному. Скажем, стрижей выкармливают и в квартирах, потому что в природе после первого вылета из гнезда они навсегда прощаются с родителями. Психологическая и физическая реабилитация стрижам не нужна. Скворцы, напротив, птицы социальные: они живут группами и обучают и оберегают друг друга. Готовить их к выпуску можно только вместе с сородичами. Собеседница «Фонтанки» настаивает, что главное в птичьем вопросе — вовремя обратиться к профессионалам: «Всё очень индивидуально и зависит от вида животного. Универсальный совет тут один: проконсультироваться со специалистами».

