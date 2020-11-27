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Агрессивные лысухи остаются зимовать в Петербурге. Орнитологи объяснили, кому это выйдет боком

Десятки лысух остались зимовать в этом году в Петербурге и окрестностях. Наблюдательные горожане предположили, что это может предвещать тёплый сезон.

«В основном довольно осторожны в отличие от крякв, но некоторые уже освоились и даже выходят на берег получить вкусняшку от подкармливающих птиц горожан», — написал 27 ноября в паблике «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге» пользователь Алексей.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Ему ответил орнитолог городской дирекции особо охраняемых природных территорий.

«Лысухи благодаря массовой подкормке людьми стремительно заселяют водоемы и вытесняют местные виды. Массовая подкормка нежелательных видов, включая лысуху, приводит к негативным последствиям для сохранения биоразнообразия и редких видов птиц», — предостерёг специалист.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Лысуха, или лыска — небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых, широко распространённая на обширной территории Евразии, Северной Африки и Австралии. В пределах ареала хорошо узнаваема по белому клюву и белой кожистой бляхе на лбу. Вытесняют лысухи прежде всего красношейных поганок, камышниц и другие краснокнижные виды. Лысуха попала в список «нежелательных видов» из-за агрессивного территориального поведения.

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Комментарии (4)

alex_k
не ну а че, естественный отбор
PapaKarlo
В этом году я их видел на Ольгином пруду в Петергофе, Ранее, были только утки...
Путин Лутин
ячмияамия
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