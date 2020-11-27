Десятки лысух остались зимовать в этом году в Петербурге и окрестностях. Наблюдательные горожане предположили, что это может предвещать тёплый сезон.



«В основном довольно осторожны в отличие от крякв, но некоторые уже освоились и даже выходят на берег получить вкусняшку от подкармливающих птиц горожан», — написал 27 ноября в паблике «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге» пользователь Алексей.