Десятки лысух остались зимовать в этом году в Петербурге и окрестностях. Наблюдательные горожане предположили, что это может предвещать тёплый сезон.
«В основном довольно осторожны в отличие от крякв, но некоторые уже освоились и даже выходят на берег получить вкусняшку от подкармливающих птиц горожан», — написал 27 ноября в паблике «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге» пользователь Алексей.
Ему ответил орнитолог городской дирекции особо охраняемых природных территорий.
«Лысухи благодаря массовой подкормке людьми стремительно заселяют водоемы и вытесняют местные виды. Массовая подкормка нежелательных видов, включая лысуху, приводит к негативным последствиям для сохранения биоразнообразия и редких видов птиц», — предостерёг специалист.