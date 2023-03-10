Неясыть из Приморского района не нуждается в хлебе, но может обеспечить зрелище. Петербуржец наблюдал за ней до ночи

Бородатой неясыти из Приморского района Петербурга помощь не нужна, у неё всё в порядке, выяснил петербургский бёрдвотчер Антон Кубышкин. Для этого он специально наблюдал за ней в течение нескольких часов. Фотоотчётом он делится 10 марта в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

«Фонтанка» вчера писала об этой краснокнижной сове . Её заметили жители Приморского района и забеспокоились: не пора ли спасать птицу? Нет, спасать её не нужно. Подкармливать тоже.

«Для того чтобы составить мнение о потребности птицы в помощи, нужно за ней наблюдать не один день! С совой всё даже проще. Достаточно дождаться сумерек и посмотреть, что она будет делать дальше», — рассказывает Антон Кубышкин.

По его словам, сова весь день просидела в ЖК «Золотая Гавань»: набиралась сил и пряталась от ворон. А после заката, когда вороны видят плохо, отправилась на охоту. «Благо совсем рядом, вдоль береговой линии Финского залива, очень много грызунов. При мне бородатая произвела более трех атак на грызунов, которых я даже не видел! Она в этом профи!» — делится фотограф.



На одной из фотографий видно кусок белого хлеба.



«Я не знаю, как это комментировать. Совы не едят хлеб. Они едят грызунов. Не стоит пытаться кормить неизвестный вам вид по аналогии с тем, что вы знаете про другие виды», — отмечает бёрдвотчер.

