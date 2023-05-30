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    На Октябрьской набережной заполыхал троллейбус. Горожан просят не пугаться

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    СПб ГУП «Горэлектротранс»

    «Горэлектротранс» и университет Государственной противопожарной службы МЧС России 30 мая проводят в Невском районе Петербурга испытания аккумуляторной батареи для троллейбусов. Для этого специально подожгли троллейбус.

    Исследовательские натурные испытания проходят на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России на Октябрьской набережной возле вантового моста, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Литий-ионные аккумуляторные батареи, которые используются на троллейбусах с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), проверяют на пожарную безопасность.

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    Для испытаний моделируется пожар аккумулятора в заднем отсеке троллейбуса. Батареи содержат пожароопасные материалы, и во время теста специалисты замеряют различные параметры, например, температуру горения батареи, температуру в подвижном составе, характер повреждений и время их появления, утечку электролита, потерю видимости в салоне, концентрацию кислорода, углекислого и угарного газа и другие. Цель тестов — получить экспериментальные данные для оценки пожароопасности аккумуляторов и установить время, когда наступают критические значения опасных факторов пожара.

    Поджигали исключительно списанный транспорт, ни один годный к эксплуатации троллейбус не пострадал, добавили в комитете по транспорту Петербурга.

    В испытаниях участвуют сотрудники троллейбусных парков № 2 и № 6, курсанты университета ГПС МЧС России, а также директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и начальник университета Богдан Гавкалюк. Совместные испытания, тренировки и учения предусмотрены соглашением о сотрудничестве между предприятием и университетом.

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    ПетербургПожарТроллейбусыМЧС
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