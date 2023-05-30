Проводил родителей, поел пельменей. В Петербурге пытаются разгадать тайну страшного шага пятиклассника

Полиция и СК по минутам восстановили день 13-летнего мальчика, которого увезли из квартиры на юге Петербурга после попытки самоубийства. Через 10 дней ребенок скончался в больнице.
Пятиклассник был единственным ребенком семейной пары, живущей в трехкомнатной квартире на улице Тамбасова, стало известно «Фонтанке» 30 мая. Ребенок последние полгода находился на домашнем обучении, имел небольшие задолженности по сдаче материала, но в целом характеризовался положительно. Дружил с детьми своего возраста. Как и большинство школьников, смотрел ролики на Youtube и TikTok, играл в компьютерные игры.
По предварительной информации, вечером 19 мая после прогулки он простился с матерью, которая шла на корпоратив, поцеловал её и пообещал ждать. Потом проводил отца, который поехал за родственниками на вокзал. Потом играл на компьютере. Попросил бабушку сварить ему пельмени, поел, принес тарелку на кухню. Когда женщина зашла в его комнату через 10 минут, то увидела, что он пытался совершить самоубийство. Вызвали скорую, которая увезла мальчика в ДГБ
Выясняя обстоятельства его гибели, сотрудники правоохранительных органов установили, что никаких суицидальных мыслей подросток не высказывал. Семья благополучная, конфликтов не было.