Проводил родителей, поел пельменей. В Петербурге пытаются разгадать тайну страшного шага пятиклассника

Полиция и СК по минутам восстановили день 13-летнего мальчика, которого увезли из квартиры на юге Петербурга после попытки самоубийства. Через 10 дней ребенок скончался в больнице.



Пятиклассник был единственным ребенком семейной пары, живущей в трехкомнатной квартире на улице Тамбасова, стало известно «Фонтанке» 30 мая. Ребенок последние полгода находился на домашнем обучении, имел небольшие задолженности по сдаче материала, но в целом характеризовался положительно. Дружил с детьми своего возраста. Как и большинство школьников, смотрел ролики на Youtube и TikTok, играл в компьютерные игры.

