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    Проводил родителей, поел пельменей. В Петербурге пытаются разгадать тайну страшного шага пятиклассника

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    Полиция и СК по минутам восстановили день 13-летнего мальчика, которого увезли из квартиры на юге Петербурга после попытки самоубийства. Через 10 дней ребенок скончался в больнице.

    Пятиклассник был единственным ребенком семейной пары, живущей в трехкомнатной квартире на улице Тамбасова, стало известно «Фонтанке» 30 мая. Ребенок последние полгода находился на домашнем обучении, имел небольшие задолженности по сдаче материала, но в целом характеризовался положительно. Дружил с детьми своего возраста. Как и большинство школьников, смотрел ролики на Youtube и TikTok, играл в компьютерные игры.

    По предварительной информации, вечером 19 мая после прогулки он простился с матерью, которая шла на корпоратив, поцеловал её и пообещал ждать. Потом проводил отца, который поехал за родственниками на вокзал. Потом играл на компьютере. Попросил бабушку сварить ему пельмени, поел, принес тарелку на кухню. Когда женщина зашла в его комнату через 10 минут, то увидела, что он пытался совершить самоубийство. Вызвали скорую, которая увезла мальчика в ДГБ № 1 в крайне тяжелом состоянии. Эксперты изъяли из комнаты школьника цепочку от собачьего поводка. 29 мая ребенок, несмотря на усилия врачей, скончался.

    Выясняя обстоятельства его гибели, сотрудники правоохранительных органов установили, что никаких суицидальных мыслей подросток не высказывал. Семья благополучная, конфликтов не было.

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