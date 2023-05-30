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    В Петербурге спасали пятиклассника после попытки самоубийства. Через 10 дней он скончался

    2 комментария

    Полиция и СК Красносельского района пытаются установить причины, которые привели к смерти 13-летнего мальчика.

    Скорую в квартиру на улицу Тамбасова вызвали около десяти вечера 19 мая, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 мая. Медиков вызвала бабушка 13-летнего мальчика, которая вошла в его комнату и нашла его.

    Ребенка с состоянии клинической смерти привезли в детскую больницу № 1.

    Полиция изъяла из его комнаты цепочку от собачьего поводка.

    Накануне около часа дня, не смотря на все старания врачей, ребенок умер.

    Семья у мальчика благополучная, ранее мыслей о суициде он не высказывал.

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    Комментарии 2

    Гость30 Мая 2023 в 09:20
    Это ужас!
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