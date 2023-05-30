В Петербурге спасали пятиклассника после попытки самоубийства. Через 10 дней он скончался

Полиция и СК Красносельского района пытаются установить причины, которые привели к смерти 13-летнего мальчика.



Скорую в квартиру на улицу Тамбасова вызвали около десяти вечера 19 мая, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 мая. Медиков вызвала бабушка 13-летнего мальчика, которая вошла в его комнату и нашла его.



Ребенка с состоянии клинической смерти привезли в детскую больницу № 1.



Полиция изъяла из его комнаты цепочку от собачьего поводка.



Накануне около часа дня, не смотря на все старания врачей, ребенок умер.

