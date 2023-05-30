От бега к триатлону: как полюбить велоспорт и стать «железным» человеком

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





В этом году на трассу ЗСД Фонтанка Фест выйдут только велосипедисты, поэтому любителям бега, которые покоряли маршрут в прошлом году, придется пересесть на двухколесный транспорт, чтобы снова принять в нем участие. Как отмечают участники — даже если формат мероприятия меняется, любовь к нему остается, поэтому теперь они готовятся к личным рекордам уже на велопараде. А после того, как освоен второй вид гонок, уже и до триатлона недалеко.



Вместе с командой «Газпром нефти», в составе которой трассу ЗСД уже покорили более 2 тысяч бегунов и велосипедистов, «Фонтанка» собрала советы о том, как сделать первые шаги в триатлоне и подготовиться к соревнованиям Ironman («Железный человек»).



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Петербург в истории триатлона Первые соревнования по триатлону Ironman состоялись на Гавайях в 1978 году. Лозунг турнира был прост: «Проплыви 2,4 мили! На велосипеде — 112 миль! Пробеги 26,2 мили! Гордись этим всю оставшуюся жизнь!». Первым чемпионом стал американец Гордон Халлер. Он преодолел дистанцию за 11 часов 46 минут и 58 секунд. Если перевести результат в метрическую систему, то первый «железный человек» за один световой день проплыл 3,86 км, проехал на велосипеде 180,25 км, а затем еще и пробежал классический марафон в 42,195 км.



С 80-х годов прошлого века в мире начался бум триатлона — испытать себя захотели многие. До России эта волна докатилась к началу девяностых, когда триатлон уже официально был признан видом спорта, а затем дебютировал и на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Правда, дистанцию для этого пришлось сократить (плавание — 1,5 км, велогонка — 40 км и бег — 10 км). Россию на той Олимпиаде представляла единственная участница — уроженка Санкт-Петербурга Нина Анисимова.

Город на Неве вполне можно считать колыбелью отечественного триатлона. Ведь именно здесь в 1990 году провели первый чемпионат СССР по триатлону, а в 1994-м — Игры Доброй воли, где новый вид спорта был включен в программу. С тех пор в Петербурге с завидной регулярностью проводятся официальные и любительские соревнования на различных дистанциях.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Без резких движений Чтобы привлечь больше участников, соревнования по триатлону адаптировали для людей с разным уровнем подготовки. Теперь даже с минимальным спортивным опытом можно выбрать комфортные дистанции «новичок» или «суперспринт» и выходить на старт.



Один из постоянных участников соревнований Сергей Туманов увлекся триатлоном уже в зрелом возрасте, посмотрев ролик про Ironman. К своему первому старту он готовился самостоятельно, методом проб и ошибок. Теперь Сергей рекомендует сразу позаботиться о выборе наставника.

— В детстве я занимался плаванием, футболом, легкой атлетикой — бегал на короткие дистанции, но на велосипед ни разу не садился до 30 лет, а затем попробовал и увлекся, — вспоминает Сергей. — Сначала были просто «покатушки» по городу, потом стал участвовать в веломарафонах: 200, 300, 600 километров… А в начале десятых появилась «мода» на триатлон. Мы с друзьями в выходной выбирались за город и для себя делали «олимпийку» — плыли полтора километра, бегали «десяточку» и еще 40 км — на велосипеде. Я втянулся, а посмотрев ролик про Ironman, решил стать «железным человеком». Для этого начал изучать методики тренировок. Сейчас, конечно, в Интернете море информации о триатлоне, а десять лет назад я собирал ее по крупицам. Сначала бегал по 20–30 километров, затем пробежал свой первый марафон, после чего понял, что уже могу совместить все три вида.



Дебютировал Сергей Туманов на соревнованиях VYBORGMAN в 2013 году в Выборге, выступал на половине «железной» дистанции и, по собственному признанию, наделал множество ошибок.

— Несмотря на то, что дистанцию я преодолел за 5 с половиной часов, чувствовал себя просто ужасно. Причиной была перегруженность. Незадолго до этого я принял участие в веломарафоне на 600 километров и на соревнованиях в Выборге просто угодил в функциональную яму.

После этого Сергей выступал на «половинках», а затем замахнулся на «железную» дистанцию — первый раз пробежал ее в России, а потом ездил на соревнования за рубеж. За годы выступлений накопил приличный опыт и теперь помогает другим подготовиться к их первому триатлону.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





С наставником — лучше Первое, что должен знать новичок перед стартом тренировок для выступления на «железной» дистанции, — занятия триатлоном затратны по времени, так как придется уделять внимание сразу трем видам спорта. Есть и финансовые расходы — это обычно оплата консультаций тренеров, абонемента в бассейн, спортивной страховки (желательно сразу на год) и стартового взноса за участие в соревнованиях, закупка спортивной амуниции.

— Тренировкам нужно уделять минимум шесть часов в неделю — по два часа на каждый вид спорта, — говорит Сергей Туманов. — Но занятия должны быть в радость и ни в коем случае не «высасывать» весь резерв организма. Опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная системы должны быть готовы к объему нагрузок. Если у вас нет спортивного бэкграунда, вы не бегаете десятикилометровые пробежки и не крутите педали по 40 км, то начинать лучше с половины «олимпийки» — 750 м плавания, велосипед 20 км и 5 км бега. Для подготовки к этому ивенту достаточно трех месяцев и нет необходимости покупать дорогостоящую амуницию. Даже велосипед можно взять в аренду или купить подержанный. Приняв участие в первых соревнованиях, вы поймете — нравится вам этот вид спорта или нет. Но обычно всем нравится, эмоции на финише зашкаливают.



Перед началом занятий триатлоном нужно пройти углубленный спортивный медосмотр. Особенно важно сбросить лишний вес, если таковой имеется, поскольку дополнительные килограммы «убивают» суставы при серьезных беговых нагрузках. И еще рекомендуется сдать биохимический анализ крови на баланс витаминов в организме.

— Ребята начинают заниматься, а потом жалуются: я уставший, спать хочу…, — рассказывает Сергей Туманов. — Начинаем разбираться, а у человека просто недостаток витаминов. То есть у организма изначально не было ресурса для тренировочного процесса. Большинство людей страдают от нехватки железа, магния и других элементов, но даже не подозревают об этом. Вовремя сданные анализы помогут этого избежать — специально для таких случаев во многих лабораториях предлагают «спортпакеты». Чтобы скорректировать питание, лучше воспользоваться консультацией врача или нутрициолога.



Самый короткий и безошибочный путь подготовки к первой серьезной дистанции в триатлоне, по словам Сергея Туманова, — нанять тренера, который будет готовить для всех этапов. При этом для постановки техники плавания можно воспользоваться услугами узкого специалиста.



— Существуют две модели тренировочного процесса — оффлайн и онлайн. Лично я сторонник живого общения, чтобы тренер изначально видел своего подопечного, — говорит Сергей. — Но обе модели действенные. Каждый выбирает себе то, что ему больше подходит. Существуют и готовые мобильные приложения по подготовке триатлетов к старту, но, на мой взгляд, они неэффективны. Потому что, если пропустил по каким-либо причинам занятие, программа не делает на это поправку, и тренировочный процесс сбивается. А тренер не только расписывает программу подготовки, но и подбирает питание для дистанций, помогает отрабатывать прохождение транзитных зон на соревнованиях и многое-многое другое.



На что придется потратиться:

Плавание. Тренировки проходят как в бассейне, так и на открытой воде. Если для бассейна достаточно плавок, шапочки, тапочек и очков, то для открытой воды нужны гидрошорты и гидрокостюм — с коротким или длинным рукавом. Стоимость гидрокостюма варьируется от 15 тысяч до 80 тысяч рублей.

Тренировки проходят как в бассейне, так и на открытой воде. Если для бассейна достаточно плавок, шапочки, тапочек и очков, то для открытой воды нужны гидрошорты и гидрокостюм — с коротким или длинным рукавом. Стоимость гидрокостюма варьируется от 15 тысяч до 80 тысяч рублей. Велосипед. Начальная стоимость подходящего байка — 50–60 тысяч рублей, примерно во столько же обойдется и экипировка. Велоодежда нужна двух типов, для теплой и холодной погоды: велошорты и велоджерси с коротким рукавом, куртка, велоштаны, велоноски, велоперчатки, велотуфли на контактах. Плюс обязательные шлем, очки, велофляжка, велоаптечка, запасная покрышка и насос.

Начальная стоимость подходящего байка — 50–60 тысяч рублей, примерно во столько же обойдется и экипировка. Велоодежда нужна двух типов, для теплой и холодной погоды: велошорты и велоджерси с коротким рукавом, куртка, велоштаны, велоноски, велоперчатки, велотуфли на контактах. Плюс обязательные шлем, очки, велофляжка, велоаптечка, запасная покрышка и насос. Перевозка велосипеда. Теоретически на соревнованиях можно взять велосипед в аренду, но большинство спортсменов предпочитают приезжать со своим. Для его транспортировки необходимо иметь специальный велочемодан — жесткий (около 1000 у.е.) для самолета, мягкий (200–500 у.е.) — для поезда. Если передвигаться на собственном автотранспорте, то достаточно специальных велокреплений. Существуют и фирмы, специализирующиеся на доставке велосипедов к месту соревнований. Цена варьируется от расстояния.

Теоретически на соревнованиях можно взять велосипед в аренду, но большинство спортсменов предпочитают приезжать со своим. Для его транспортировки необходимо иметь специальный велочемодан — жесткий (около 1000 у.е.) для самолета, мягкий (200–500 у.е.) — для поезда. Если передвигаться на собственном автотранспорте, то достаточно специальных велокреплений. Существуют и фирмы, специализирующиеся на доставке велосипедов к месту соревнований. Цена варьируется от расстояния. Бег. Для занятий бегом необходимы лишь шорты, майка и кроссовки. На последних экономить не стоит — их нужно выбирать с учетом анатомических особенностей стопы. Стоимость хорошей пары кроссовок сегодня примерно 10–30 тысяч рублей. Ко всему перечисленному необходимо добавить пульсометр — без него на тренировках никак.

Для занятий бегом необходимы лишь шорты, майка и кроссовки. На последних экономить не стоит — их нужно выбирать с учетом анатомических особенностей стопы. Стоимость хорошей пары кроссовок сегодня примерно 10–30 тысяч рублей. Ко всему перечисленному необходимо добавить пульсометр — без него на тренировках никак. Соревнования. Цена слотов на участие в российских любительских турнирах по триатлону может варьироваться от 12 до 50 тысяч рублей в зависимости от выбранной дистанции.

Цена слотов на участие в российских любительских турнирах по триатлону может варьироваться от 12 до 50 тысяч рублей в зависимости от выбранной дистанции. Тренер. Стоимость услуг специалиста варьируется от объема работы и региона. Это может быть и 5 тысяч рублей в месяц, и 100 тысяч рублей (элитные тренеры). Средняя цена 10–20 тысяч по России.