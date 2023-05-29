Трое администраторов телеграм-каналов получили по 8 лет строгого режима по делу о вымогательстве у Канделаки и ее мужа

Хамовнический суд столицы вынес приговор по делу о вымогательстве 470 тысяч рублей у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Троих фигурантов приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили 29 мая в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.



Суд установил, что Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко являлись администраторами и владельцами каналов «Проект Сканер» и Riddle*. Они объединились и вымогали у публичных личностей деньги за то, чтобы порочащие сведения не появились в Интернете.

