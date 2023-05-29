Трое администраторов телеграм-каналов получили по 8 лет строгого режима по делу о вымогательстве у Канделаки и ее мужа

Хамовнический суд столицы вынес приговор по делу о вымогательстве
Суд установил, что Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко являлись администраторами и владельцами каналов «Проект Сканер» и Riddle*. Они объединились и вымогали у публичных личностей деньги за то, чтобы порочащие сведения не появились в Интернете.
В частности, в обоих каналах, как следует из фабулы обвинения, были опубликованы данные о работе и личной жизни Василия Бровко и Тины Канделаки. За удаление постов и дальнейшее отсутствие подобных публикаций у Бровко через помощника потребовали
Трое обвиняемых в суде признали вину и извинились перед потерпевшими. Суд признал их виновными по статье
*Riddle признан нежелательной организацией на основании решения Генеральной прокуратуры от 13 декабря 2022 г.