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    Трое администраторов телеграм-каналов получили по 8 лет строгого режима по делу о вымогательстве у Канделаки и ее мужа

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    Хамовнический суд столицы вынес приговор по делу о вымогательстве 470 тысяч рублей у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Троих фигурантов приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили 29 мая в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

    Суд установил, что Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко являлись администраторами и владельцами каналов «Проект Сканер» и Riddle*. Они объединились и вымогали у публичных личностей деньги за то, чтобы порочащие сведения не появились в Интернете.

    В частности, в обоих каналах, как следует из фабулы обвинения, были опубликованы данные о работе и личной жизни Василия Бровко и Тины Канделаки. За удаление постов и дальнейшее отсутствие подобных публикаций у Бровко через помощника потребовали 470 тысяч рублей. Бровко первоначально согласился заплатить требуемую сумму, но и после этого порочащие публикации продолжились, после чего он обратился в правоохранительные органы.

    Трое обвиняемых в суде признали вину и извинились перед потерпевшими. Суд признал их виновными по статье 163 УК РФ (вымогательство) и назначил каждому по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей.

    *Riddle признан нежелательной организацией на основании решения Генеральной прокуратуры от 13 декабря 2022 г.

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    Комментарии 9

    Гость29 Мая 2023 в 15:21
    Дошутились парни
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