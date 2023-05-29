Команды на старт: как ЗСД Фонтанка Фест сплачивает коллективы

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже в пятый раз ЗСД Фонтанка Фест предложил городским компаниям лучший, на наш взгляд, формат тимбилдинга — командный заезд на велофестивале. В этом году на старт в трех заездах выйдут 18 корпоративных команд — почти 1200 человек, которых объединят не только рабочие отношения, но и любовь к скорости, свежему воздуху и движению.



Многие компании из этого списка уже стали постоянными участниками велофестиваля — еще бы, проехав (а ранее — и пробежав) один раз по самой живописной трассе нашего города, хочется вернуться туда еще и еще. Тем более, что сделать это можно только раз в году — на ЗСД Фонтанка Фест.



Самая многочисленная велокоманда у «Газпром нефти» — титульного партнера фестиваля. В этом году она соберет 450 человек, причем помимо сотрудников компании к ней присоединятся сотни горожан. Участники команды примут участие во всех трех заездах фестиваля: «Семейном», «Оранжевом» и больше всего — в вечернем «Засвети».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Газпром нефть» предлагает сплотиться и всем остальным участникам велопарада — по ходу трассы будут установлены терминалы «Ладони поддержки». Коснувшись их, можно будет «дать пять» болельщикам, которые следят за велопарадом «на удаленке». И каждое касание будет конвертировано в благотворительный взнос в поддержку людей с аутизмом.



Еще один постоянный участник — команда холдинга Setl Group, который в этом году является официальным командным партнером фестиваля. Компания поддерживает ЗСД Фонтанка Фест ежегодно, с самого первого мероприятия, и это будет пятый, юбилейный заезд команды, которая в этом году состоит из 200 человек.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В нашем холдинге активно поддерживают спорт и здоровый образ жизни в рамках ESG-повестки, — говорят в Setl Group. — Многие сотрудники занимаются спортом, у нас есть собственные волейбольная и футбольные команды, есть много любителей велоспорта, а в прошлые годы наши бегуны неоднократно побеждали в забеге в рамках фестиваля. Этот год не стал для нас исключением — мы снова с вами, снова активно участвуем и планируем быть в гуще событий».



Еще одна постоянная команда на фестивале состоит из сотрудников гипермаркета О’КЕЙ, на парковке которого расположится фестивальный городок. А «Европа Плюс» — генеральный радиопартнер фестиваля — не только обеспечит гостей хорошей музыкой, но и выставит команду из 80 человек. Постоянным участником является и команда «Силовых машин» — в этом году на старт выйдут 50 человек — очевидно, самых энергичных сотрудников компании.



Попробовав в прошлом году, решили повторить заезд и в этом команды партнера маршрута — Объединения строителей Санкт-Петербурга, ВКонтакте, Группы ЦДС, «ЯМАЙКА». Немало в этом году и новичков — это команды Группы Аквилон, ГК «А101», Компании SEPTIVIT, Сети АЗС Татнефть, Газпром межрегионгаз инжиниринг и Команда кастомных велосипедов «АйронВилс». А команда Северо-Западной ТЭЦ уже придумала себе веселое название — «Энергоперцы».

Ну и, конечно, какой же ЗСД Фонтанка Фест без команды организаторов — дружную компанию «Фонтанки» легко будет узнать по ярким оранжевым футболкам.



До стартов велофестиваля осталось меньше недели — и все корпоративные команды и индивидуальные участники уже готовят велосипеды. Уже завтра, 30 мая, жители Петербурга могут получить свои стартовые пакеты — выдавать их будут 30 и 31 мая и 1 июня в гипермаркетах «О’КЕЙ» на пр. Науки, 17, к.1 (метро «Академическая») и на Московском пр., 137 (метро «Электросила»).



Напомним, фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 3 июня, по Западному скоростному диаметру. Организаторы праздника: городской портал «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». В этот день с 14:00 до полуночи та часть центрального участка ЗСД, что ведет с севера города на юг, будет закрыта для движения автомобилей и отдана в распоряжение велосипедистов. В программе фестиваля три велопробега: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, 18 и 20 часов. Фестивальный городок на территории парковки гипермаркета «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42, будет работать с 14 до 20. Маршрут у всех заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.

