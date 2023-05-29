В Петербурге осудили водителя каршеринга, в пьяной аварии с которым пострадали пассажирки такси

Василеостровский райсуд Петербурга огласил приговор мужчине, который пьяным врезался на каршеринге в такси. В аварии серьезно пострадала женщина.



Мужчине назначили три года в колонии-поселении и запретили водить машину в течение двух лет, сообщает 29 мая объединенная пресс-служба судов города. Его признали виновным в нарушении правил ПДД в состоянии опьянения, из-за чего по неосторожности тяжело пострадал человек.



Авария произошла в апреле 2021 года на перекрестке Большого проспекта и 1-й линии. «Фонтанка» показывала видео с места событий. Водитель каршеринга Nissan Qashqai на высокой скорости (92 км/ч) проехал на красный и выскочил на перекресток, где столкнулся с такси Volkswagen Polo. Cообщалось, что пострадали таксист и две его пассажирки.

