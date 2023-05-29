    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    762мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur85.92

    В Петербурге осудили водителя каршеринга, в пьяной аварии с которым пострадали пассажирки такси

    1698
    1 комментарий

    Василеостровский райсуд Петербурга огласил приговор мужчине, который пьяным врезался на каршеринге в такси. В аварии серьезно пострадала женщина.

    Мужчине назначили три года в колонии-поселении и запретили водить машину в течение двух лет, сообщает 29 мая объединенная пресс-служба судов города. Его признали виновным в нарушении правил ПДД в состоянии опьянения, из-за чего по неосторожности тяжело пострадал человек.

    Авария произошла в апреле 2021 года на перекрестке Большого проспекта и 1-й линии. «Фонтанка» показывала видео с места событий. Водитель каршеринга Nissan Qashqai на высокой скорости (92 км/ч) проехал на красный и выскочил на перекресток, где столкнулся с такси Volkswagen Polo. Cообщалось, что пострадали таксист и две его пассажирки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ПетербургеДТП с каршерингомДТП с такси
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close