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Таксист и нетрезвый водитель каршеринга не заметили друг друга на пустом перекрестке Васильевского острова

Такси и каршеринг столкнулись ночью на пустой дороге в Петербурге

Два частых «героя» ДТП — такси и каршеринг — не поделили пустой перекресток в Василеостровском районе Петербурга ночью 20 апреля. Три человека получили травмы.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 2:15 на пересечении Большого проспекта В.О. и 1-й линии В.О., у дома 3 по Кадетской линии, столкнулись два легковых автомобиля: такси и каршеринг. На записи с камеры наблюдения видно, как таксист поворачивает на перекрестке налево, и ему в заднюю часть сбоку прилетает кроссовер. Обе машины от удара закрутило, а каршеринг затем отъехал задним ходом.

В результате аварии пострадали водитель и две пассажирки такси. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель каршеринга не пострадал и «надул» 1,2 мг/л.

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Комментарии (9)

Урус-Баши
Трезвых в каршеринге не бывает. По коайней мере, при дтп.
265874815
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо........
oleoleole
таксист ехал на красный.
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