Два частых «героя» ДТП — такси и каршеринг — не поделили пустой перекресток в Василеостровском районе Петербурга ночью 20 апреля. Три человека получили травмы.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около 2:15 на пересечении Большого проспекта В.О. и 1-й линии В.О., у дома 3 по Кадетской линии, столкнулись два легковых автомобиля: такси и каршеринг. На записи с камеры наблюдения видно, как таксист поворачивает на перекрестке налево, и ему в заднюю часть сбоку прилетает кроссовер. Обе машины от удара закрутило, а каршеринг затем отъехал задним ходом.
В результате аварии пострадали водитель и две пассажирки такси. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель каршеринга не пострадал и «надул» 1,2 мг/л.