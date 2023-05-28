Женщина, которая волнует. Алла Пугачева появилась в неожиданном месте

Певица Алла Пугачева вышла на сцену после концерта группы «Машина Времени»* в Израиле. Коллектив отмечал 54-й день рождения в римском амфитеатре в городе Кейсария.



Первые видео появились 28 мая в Telegram-канале «Израиль.Репорт», певица сидит в первом ряду во время концерта, а потом в финале выходит на сцену и фотографируется вместе с участниками группы. Сама Пугачева выложила несколько видео с концерта в своём аккаунте в запрещенной соцсети с картинками и подписала: «Машина Времени» в любые времена ко времени. С Днем Рождения, друзья!»