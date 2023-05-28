Женщина, которая волнует. Алла Пугачева появилась в неожиданном месте

Певица Алла Пугачева вышла на сцену после концерта группы «Машина Времени»* в Израиле. Коллектив отмечал 54-й день рождения в римском амфитеатре в городе Кейсария.
Первые видео появились 28 мая в Telegram-канале «Израиль.Репорт», певица сидит в первом ряду во время концерта, а потом в финале выходит на сцену и фотографируется вместе с участниками группы. Сама Пугачева выложила несколько видео с концерта в своём аккаунте в запрещенной соцсети с картинками и подписала: «Машина Времени» в любые времена ко времени. С Днем Рождения, друзья!»
Как писала «Фонтанка», в прошлом году Алла Пугачёва вслед за мужем Максимом Галкиным** покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Но она несколько раз ненадолго возвращалась в страну. В последний раз на похороны модельера Валентина Юдашкина. На кладбище пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поцеловал руку Примадонне, что спровоцировало жесточайшие интернет-баталии среди так называемых лидеров общественного мнения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Злюсь от бессилия». Ультрапатриотический лагерь бурлит от поцелуя Песковым руки Пугачевой
*Один из основателей группы «Машина времени» Андрей Макаревич включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов
**Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов