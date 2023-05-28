В Венеции кто-то окрасил главный канал в зеленый цвет

Гранд-канал — главная артерия Венеции — сменил цвет на зеленый. Местные власти гадают теперь: шутка ли это туристов или акция экологов, или высказывание какого-то художника. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.



Как пишет итальянская газета Corriere del Veneto 28 мая, речь, по предварительным данным, идет о флуоресцентной краске, попавшей в воду у знаменитого моста Риальто. Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости, а местные службы взяли образцы воды.