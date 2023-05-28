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    В Венеции кто-то окрасил главный канал в зеленый цвет

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    3 комментария

    Гранд-канал — главная артерия Венеции — сменил цвет на зеленый. Местные власти гадают теперь: шутка ли это туристов или акция экологов, или высказывание какого-то художника. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

    Как пишет итальянская газета Corriere del Veneto 28 мая, речь, по предварительным данным, идет о флуоресцентной краске, попавшей в воду у знаменитого моста Риальто. Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости, а местные службы взяли образцы воды.

    Автор:
    youtube.com / Il Gazzettino

    Буквально в феврале в Венеции была другая напасть — воды не было совсем. Скорая помощь, пожарные, доставка, которые в Венеции водные, просто не могли передвигаться по обмелевшим артериям.

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    Венеция
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    Комментарии 3

    Bad robot28 Мая 2023 в 18:19
    Гринпис?
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