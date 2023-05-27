До стартов фестиваля ЗСД Фонтанка Фест остается неделя!

Всего 7 дней остается до главных стартов этого велосезона — фестиваля ЗСД Фонтанка Фест. Более 13 тысяч любителей велосипеда выйдут 3 июня на трассу Западного скоростного диаметра.
Помимо петербуржцев, к нам едут гости из десятков городов России — Калининграда и Владивостока, Саранска и Новосибирска, Сочи и Мурманска. Пакуют свои велосипеды и гости из-за рубежа — Германии, Казахстана, Эстонии и Израиля. Всех их ждут яркие заезды по центральному участку ЗСД — от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки. 15 километров удивительной по красоте магистрали, доступной для велосипедистов только раз в году.
Еще не поздно присоединиться к празднику. И это точно стоит сделать, чтобы потом не кусать себе локти, разглядывая фотографии друзей и слушая их восторженные рассказы. На официальном сайте мероприятия идет продажа последних слотов на заезды «Семейный» и «Наш оранжевый». Лимиты на вечерний велопарад «Засвети ЗСД» были исчерпаны уже месяц назад.
Со вторника, 30 мая, жители Петербурга начнут получать свои стартовые пакеты. Выдавать их будут в течение трех дней в гипермаркетах «О’КЕЙ» на пр. Науки, 17, к.1 (метро «Академическая») и на Московском пр., 137 (метро «Электросила»). В день стартов свои пакеты смогут получить только иногородние участники фестиваля. Главная часть пакета — стартовый номер, где указано название заезда и время старта. Участники должны прикрепить выданный номер на руль своего велосипеда — это будет их пропуском на дистанцию.
Напомним, фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 3 июня, по Западному скоростному диаметру. Организаторы праздника: городской портал «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». В этот день с 14:00 до полуночи та часть центрального участка ЗСД, что ведет с севера города на юг, будет закрыта для движения автомобилей и отдана в распоряжение велосипедистов. В программе фестиваля три велопробега: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, 18 и 20 часов. Фестивальный городок на территории парковки гипермаркета «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42, будет работать с 14 до 20. Маршрут у всех заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.