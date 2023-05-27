До стартов фестиваля ЗСД Фонтанка Фест остается неделя!

Всего 7 дней остается до главных стартов этого велосезона — фестиваля ЗСД Фонтанка Фест. Более 13 тысяч любителей велосипеда выйдут 3 июня на трассу Западного скоростного диаметра.



Помимо петербуржцев, к нам едут гости из десятков городов России — Калининграда и Владивостока, Саранска и Новосибирска, Сочи и Мурманска. Пакуют свои велосипеды и гости из-за рубежа — Германии, Казахстана, Эстонии и Израиля. Всех их ждут яркие заезды по центральному участку ЗСД — от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки. 15 километров удивительной по красоте магистрали, доступной для велосипедистов только раз в году.

