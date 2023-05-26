    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, с-з

    761мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur85.92

    Прикрыть карты. Финны обеспокоились поисковыми запросами из России

    3886
    17 комментариев

    Картографические сервисы Финляндии получают много поисковых запросов из России. Об этом заявил комитет безопасности при министерстве обороны страны, сообщают 26 мая финские СМИ.

    В целях безопасности, по данным местных журналистов, муниципалитеты попросили не выкладывать карты в открытый доступ.

    Вопросом безопасности в Финляндии назвали как расположение различных кабелей, так и труб отопления и канализации.

    «Я рекомендую всем муниципалитетам убрать данные о критической инфраструктуре из открытого доступа и выдавать их по запросу. Также призываю муниципальные власти проверить до лета кризисную готовность, то есть кибербезопасность и замены на случай летних отпусков», — заявил журналистам главный секретарь комитета безопасности Петри Тойвонен.

    Он добавил, что к внимательности призывает не только чиновников, но и представителей местных компаний. Они «играют важную роль».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Россия ФинляндияФинляндия
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close