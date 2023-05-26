Прикрыть карты. Финны обеспокоились поисковыми запросами из России

Картографические сервисы Финляндии получают много поисковых запросов из России. Об этом заявил комитет безопасности при министерстве обороны страны, сообщают 26 мая финские СМИ.
В целях безопасности, по данным местных журналистов, муниципалитеты попросили не выкладывать карты в открытый доступ.
Вопросом безопасности в Финляндии назвали как расположение различных кабелей, так и труб отопления и канализации.
«Я рекомендую всем муниципалитетам убрать данные о критической инфраструктуре из открытого доступа и выдавать их по запросу. Также призываю муниципальные власти проверить до лета кризисную готовность, то есть кибербезопасность и замены на случай летних отпусков», — заявил журналистам главный секретарь комитета безопасности Петри Тойвонен.
Он добавил, что к внимательности призывает не только чиновников, но и представителей местных компаний. Они «играют важную роль».