Путин поручил подумать над декриминализацией ряда экономических преступлений

Владимир Путин поручил своей администрации подготовить идеи о декриминализации ряда экономических преступлений, передаёт 26 мая РИА Новости. Об этом президент РФ заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Вот такие, как в народе говорят «резиновые статьи» как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции. Совсем недавно мы только обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране» — сказал Владимир Путин.
Президент России также добавил, что вопрос декриминализации экономических преступлений будет обсуждаться, в том числе, на Петербургском международном экономическом форуме в июне.
ПМЭФ-2023 пройдёт 14–17 июня в КВЦ «Экспофорум».
Владимир Путин не впервые поднимает тему декриминализации преступлений в сфере экономики. В июле прошлого года он поручил пересмотреть основания для арестов бизнесменов.
Тогда поручения были даны главой государства по итогам прошлого Петербургского экономического форума.
А 22 мая 2023 Путин обсудил общую гуманизацию правоприменительной практики в стране с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым