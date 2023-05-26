Путин поручил подумать над декриминализацией ряда экономических преступлений

Владимир Путин поручил своей администрации подготовить идеи о декриминализации ряда экономических преступлений, передаёт 26 мая РИА Новости. Об этом президент РФ заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».



«Вот такие, как в народе говорят «резиновые статьи» как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции. Совсем недавно мы только обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране» — сказал Владимир Путин.