    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    766мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd79.91eur86.28

    Владимир Путин обсудил с главой Верховного Суда гуманизацию судебной практики

    648
    6 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин обсудил гуманизацию правоприменительной практики в стране с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Разговор состоялся в рамках рабочей встречи 22 мая.

    Суть идеи — смягчение подхода в отношении женщин и в отношении лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. За криминальный дебют предлагается ограничиться административной «или иной дисциплинарной ответственностью». Верховным судом подготовлен проект закона.

    «Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечён за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность», — рассказал Вячеслав Лебедев.

    Можно сделать вывод, что для женщин, совершивших впервые преступления небольшой или средней тяжести, на практике это будет означать отказ от содержания под стражей даже при отсутствии регистрации. Законопроект Владимир Путин поручил проработать с экспертами, общественниками и депутатами.

    Обсуждали на встрече и приход Фемиды в новые российские регионы. Судейский корпус в них будет сформирован в ближайшие три месяца, рассказал глава Верховного Суда.

    «Уже закончился конкурс, объявленный на должности руководителей судов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Полагаю, что где-то к осени мы сформируем судейский корпус, и пленум Верховного Суда Российской Федерации ...объявит о начале работы судов», — заявил Лебедев.

    Президент России назвал создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации «важнейшим шагом по формированию органов власти в этих субъектах вообще». И выразил надежду, что работа будет завершена в заявленные сроки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинВерховный суд РФГуманизация
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость22 Мая 2023 в 16:22
    фонтанка -За криминальный дебют предлагается ограничиться административной «или иной дисциплинарной ответственностью». про дебют- пажжалуйста пападроббнее?
    +0−0
    dragvs22 Мая 2023 в 16:21
    Царь занят гуманизацией, не отвлекайте))
    +1−0
    Верещагин Паша22 Мая 2023 в 16:18
    Это невиновных отпустить?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close