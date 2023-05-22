Владимир Путин обсудил с главой Верховного Суда гуманизацию судебной практики

Президент РФ Владимир Путин обсудил гуманизацию правоприменительной практики в стране с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Разговор состоялся в рамках рабочей встречи 22 мая.



Суть идеи — смягчение подхода в отношении женщин и в отношении лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. За криминальный дебют предлагается ограничиться административной «или иной дисциплинарной ответственностью». Верховным судом подготовлен проект закона.

«Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечён за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность», — рассказал Вячеслав Лебедев.