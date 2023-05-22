Владимир Путин обсудил с главой Верховного Суда гуманизацию судебной практики

Президент РФ Владимир Путин обсудил гуманизацию правоприменительной практики в стране с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Разговор состоялся в рамках рабочей встречи 22 мая.
Суть идеи — смягчение подхода в отношении женщин и в отношении лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. За криминальный дебют предлагается ограничиться административной «или иной дисциплинарной ответственностью». Верховным судом подготовлен проект закона.
«Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечён за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность», — рассказал Вячеслав Лебедев.
Можно сделать вывод, что для женщин, совершивших впервые преступления небольшой или средней тяжести, на практике это будет означать отказ от содержания под стражей даже при отсутствии регистрации. Законопроект Владимир Путин поручил проработать с экспертами, общественниками и депутатами.
Обсуждали на встрече и приход Фемиды в новые российские регионы. Судейский корпус в них будет сформирован в ближайшие три месяца, рассказал глава Верховного Суда.
«Уже закончился конкурс, объявленный на должности руководителей судов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Полагаю, что где-то к осени мы сформируем судейский корпус, и пленум Верховного Суда Российской Федерации ...объявит о начале работы судов», — заявил Лебедев.
Президент России назвал создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации «важнейшим шагом по формированию органов власти в этих субъектах вообще». И выразил надежду, что работа будет завершена в заявленные сроки.