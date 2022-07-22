    Пробки

    3/10

    usd56.48eur57.11
    Сравниваем ценыШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Путин поручил пересмотреть основания для арестов бизнесменов

    4256
    6 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин дал поручение пересмотреть основания в законах для декриминализации отдельных преступлений в сфере предпринимательства. Об этом стало известно 22 июля из публикации на сайте Кремля.

    Речь идет о деяниях, за которые не применяется ответственность в виде лишения свободы. Также необходимо пересмотреть основания заключения под стражу за преступления экономической направленности.

    Поручения даны главой государства по итогам Петербургского экономического форума. Их проработкой будут заниматься правительство и Верховный суд РФ.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    kоt-obormot22 Июл 2022 в 13:17
    Сядем усе!
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close
    close