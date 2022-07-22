Путин поручил пересмотреть основания для арестов бизнесменов

Президент РФ Владимир Путин дал поручение пересмотреть основания в законах для декриминализации отдельных преступлений в сфере предпринимательства. Об этом стало известно 22 июля из публикации на сайте Кремля.

Речь идет о деяниях, за которые не применяется ответственность в виде лишения свободы. Также необходимо пересмотреть основания заключения под стражу за преступления экономической направленности.



Поручения даны главой государства по итогам Петербургского экономического форума. Их проработкой будут заниматься правительство и Верховный суд РФ.