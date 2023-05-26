СМИ сообщили, что глава ЦИК Памфилова потеряла голос. Но она смогла сказать, что в понедельник выйдет на работу

Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили о госпитализации главы ЦИК Эллы Памфиловой из-за проблем с горлом. Она подтвердила, что заболела, но всё не так серьезно.

Информация о госпитализации Памфиловой распространилась днем 26 мая. Якобы у главы избиркома пропал голос. Источник РИА Новости в ЦИК при этом сообщил, что «утром всё было в порядке».

Позже она лично вышла на связь и рассказала ТАСС, что у нее ларингит, но в целом она чувствует себя нормально и в понедельник выйдет на работу. РИА добавляет с ее слов, что она не в курсе, откуда в СМИ появилась информация о ее госпитализации.