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    СМИ сообщили, что глава ЦИК Памфилова потеряла голос. Но она смогла сказать, что в понедельник выйдет на работу

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    Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили о госпитализации главы ЦИК Эллы Памфиловой из-за проблем с горлом. Она подтвердила, что заболела, но всё не так серьезно.

    Информация о госпитализации Памфиловой распространилась днем 26 мая. Якобы у главы избиркома пропал голос. Источник РИА Новости в ЦИК при этом сообщил, что «утром всё было в порядке».

    Позже она лично вышла на связь и рассказала ТАСС, что у нее ларингит, но в целом она чувствует себя нормально и в понедельник выйдет на работу. РИА добавляет с ее слов, что она не в курсе, откуда в СМИ появилась информация о ее госпитализации.

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