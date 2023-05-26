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    На Кипре запретили отговаривать от смены пола. Иначе тюрьма

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    В Республике Кипр теперь считается преступлением отговаривать кого-либо от смены пола, передают кипрские СМИ. Местный парламент 25 мая принял решение о криминализации «конверсионной терапии». Это действия, «направленные на изменение, подавление либо устранение сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения» (цитата по EVROPAKIPR).

    Проще говоря, теперь за уговоры не менять пол на Кипре можно сесть в тюрьму на 2 года или заплатить штраф 5 тысяч евро.

    Решению местного парламента предшествовали полтора года споров. Закон был внесен партией AKEL («Прогрессивная партия трудового народа», бывшие коммунисты). Продвигался местной общиной ЛГБТ. Против выступала Кипрская православная церковь.

    Решающую роль в принятии закона сыграло обсуждение в парламентском Комитете по правовым вопросам. Депутаты услышали истории о том, как родители отправляют детей к психиатрам с целью удержать их от смены пола. Сторонники закона сообщали, что из-за давления общества некоторые люди пытались покончить с собой.

    Между тем в Госдуме РФ готовят межфракционный законопроект, который полностью запретит россиянам менять пол по собственному желанию.

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    КипрЛГБТКонверсионная терапия
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