Кремль: Великобритания должна разморозить российские активы немедленно и без условий

Великобритания и страны, которые посягнули на активы России, должны всё разморозить без каких-либо условий, иначе они будут нарушать нормы международного права. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о последних заявлениях Лондона.

Накануне британские СМИ со ссылкой на чиновников страны сообщили, что Великобритания не станет возвращать замороженные российские активы до тех пор, пока РФ не согласится выплатить компенсацию Украине.