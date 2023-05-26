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    Кремль: Великобритания должна разморозить российские активы немедленно и без условий

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    Великобритания и страны, которые посягнули на активы России, должны всё разморозить без каких-либо условий, иначе они будут нарушать нормы международного права. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о последних заявлениях Лондона.

    Накануне британские СМИ со ссылкой на чиновников страны сообщили, что Великобритания не станет возвращать замороженные российские активы до тех пор, пока РФ не согласится выплатить компенсацию Украине.

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    Дмитрий ПесковРоссийские активы
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