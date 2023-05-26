Рекорды на двух колесах: истории велопутешествий, которые удивили мир

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





ЗСД Фонтанка Фест — один из самых высотных велопарадов страны. Ведь его 15-километровый маршрут проходит по эстакадам и двум вантовым мостам, которые поднимают велосипедистов на высоту 50 метров над Финским заливом. В преддверии нового фестиваля «Фонтанка» вместе с участниками велокоманды «Газпром нефти» собрала самые интересные истории о необычных маршрутах для велопутешествий и велосипедистах, которые удивили мир.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Кругосветка на колесах Первое в истории кругосветное путешествие на велосипеде совершил американец Томас Стивенс. Будучи совсем небогатым человеком, он выехал из Сан-Франциско 22 апреля 1984 года, взяв с собой только пару рубашек, носков, палатку и револьвер. Через Сакраменто, горы Сьерра-Невада, штаты Юта и Вайоминг путешественник к концу лета добрался до восточного побережья страны, преодолев в первом трансатлантическом заезде почти 6 тысяч километров. Зиму Стивенс провел в Нью-Йорке, где заодно заручился поддержкой одного из журналов и уже в качестве специального корреспондента весной отправился на пароходе в Лондон.

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Его дальнейший путь пролегал через Ла-Манш во Францию и далее — всю Европу до Турции, где пришлось переждать волну беспорядков и заодно отремонтировать велосипед. Потом были Армения, Ирак и зимовка в Персии, арест весной в Афганистане и выдворение обратно в Персию. После этого инцидента Стивенс предпочел на теплоходе добраться до Баку, оттуда поездом до Батуми и вновь морем — уже до Индии.



Пересаживаясь с велосипеда на пароход и обратно, путешественник через Гонконг и Китай достиг Японии в декабре 1986 года. По его подсчетам, на велосипеде он за более чем два с половиной года проехал в общей сложности 13,5 тысячи миль (21,7 тысячи километров). В пути Стивенс регулярно отправлял в журнал заметки о своих приключениях, рассказывая, например, что английские дороги лучше американских, в Индии очень жарко, но на Великом колесном пути нет бандитов, в Восточном Китае его никто не понимает, а в Японии царит поразительное спокойствие. Позже эти отчеты вошли в книгу объемом на тысячу страниц под названием «Вокруг света на велосипеде».



От Харбина до Харбина В России первым велосипедную кругосветку осилил Онисим Панкратов, отправившийся в июле 1911 года из китайского Харбина в Санкт-Петербург. Путешествие проходило в основном по сибирскому бездорожью и продлилось до ноября. С берегов Невы Панкратов отправился в Берлин, пересек Германию и Швейцарию, преодолел Альпы, побывал в Италии и Греции. В Турции его побили местные жандармы, а освободиться удалось только после вмешательства российского консула. Вернувшись в Италию, путешественник почти месяц проболел малярией, затем вновь оказался за решеткой уже по обвинению в шпионаже, а после выхода на свободу столкнулся с мотоциклистом и лечился еще месяц.



Проведя таким образом в Европе почти год, Панкратов направился из Англии в Нью-Йорк на пароходе, пересек на велосипеде США до Сан-Франциско и через Японию вернулся в Харбин. За 748 дней он проехал почти 50 тысяч километров, сменил 52 покрышки и 36 камер. 9 цепей, 8 педалей, 4 седла и 2 руля. Между тем, после своего путешествия на велосипеде Панкратов освоил управление автомобилем и аэропланом, во время Первой мировой войны удостоился многих высоких наград, включая несколько Георгиевских крестов, и погиб в воздушном бою в 1916 году.

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





По самым длинным границам Еще один велопутешественник из нашей страны, Глеб Травин, преодолел, по разным оценкам, до 80–85 тысяч километров, которых хватило бы на пару кругосветок. При этом он не выезжал за пределы страны — просто маршрут прошел по границе Советского Союза. Правда, протяженность собственно велопробега оценить трудно. Из Петропавловска-Камчатского до Владивостока в октябре 1928 года Травин добирался пароходом, затем на велосипеде проехал вдоль сухопутных границ через Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье и Украину до Северо-Запада России. Сам он потом назвал эту часть путешествия приятной прогулкой. А вот вдоль Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Чукотки путешественнику пришлось периодически менять велосипед на охотничьи лыжи и собачью упряжку, а то и идти пешком. Завершилось путешествие также на Камчатке, но уже в октябре 1931 года.



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Быстрее, чем в романе Всего 79 дней потребовалось швейцарцу Марку Бомонту, чтобы в 2017 году совершить кругосветку на велосипеде. На данный момент это является абсолютным рекордом, который побил предыдущее достижение на 44 дня и даже превзошел результаты героя известного романа Жюля Верна.

Швейцарец преодолел 29 тысяч километров через 16 стран мира. Выехав из Парижа 2 июля, он через Европу, Россию и Монголию добрался до Пекина, на самолете долетел до Австралии, которую пересек с запада на восток. Затем проехал по Новой Зеландии, перелетел в Северную Америку, где от Аляски через весь континент добрался до восточного побережья в канадском Галифаксе.

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Путешествие завершилось перелетом до Португалии и последним велопробегом до Парижа с финишем у Триумфальной арки 18 сентября. Таким образом, в среднем за день Бомонт проезжал на велосипеде по 370 километров, крутя педали по 16 часов в сутки и затрачивая на сон всего лишь пять.

За всю долгую поездку с ним практически не случилось никаких инцидентов, даже с велосипеда упал всего два раза. Правда, после одного из таких падений, еще в России, пришлось обращаться к стоматологу. И все же на финише Бомонт признался, что два с половиной месяца путешествия стали для него самыми долгими в жизни и самым изнуряющим испытанием для мозга и тела.



Рекорд на стадионе Для того, чтобы установить рекорд, необязательно даже покидать пределы трека. Аманда Кокер, 25-летняя спортсменка из Северной Каролины, решила установить рекорд дистанции, которую велосипедист смог бы проехать за год. Девушка вышла на старт 15 мая 2016 года и наматывала круги на стадионе, проезжая за день в среднем 382 километра. И так ежедневно целый год — в результате она «уехала» на 139 тысяч километров.

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Она не первая, кому такое пришло в голову: предыдущее достижение в аналогичном состязании, кстати, принадлежало мужчине, американцу Курту Сервогелю с результатом в 122,4 тысячи километров.



Но даже попав в Книгу рекордов Гиннесса, Аманда продолжала каждый день приходить на стадион, чтобы установить новые рекорды. Так, через 423 дня после старта она достигла рубежа в 100 тысяч миль (160,9 тысяч километров), побив рекорд Томми Гудвина, который в 1939 году потратил на это 500 дней.

За мечтою — на футбол Иногда велосипедисты отправляются в дальнее путешествие не ради рекордов, а просто для удовольствия. Например, этот вид транспорта выбирают некоторые футбольные болельщики, чтобы добраться к месту проведения очередного чемпионата мира. Так в 2018 году из Саудовской Аравии в Россию приехал Фахад Аль-Яхья, преодолевший более 5 тысяч километров до Петербурга, где находилась сборная его страны.

Он мечтал о такой поездке еще с 1998 года, но тогда не хватило времени на подготовку, да и сборная Саудовской Аравии не так часто попадает в финальную часть турнира. На своем пути болельщик пересек границы четырех государств и потом с неудовольствием вспоминал разногласия с пограничниками, относившимися к велосипедисту-путешественнику с подозрением. Завершилось все благополучно, но обратно Аль-Яхья полетел самолетом.

Фото: скриншот видео ru.euronews Поделиться Поделиться





Подобных примеров немало. Так, Элдер Батишта, служащий мэрии португальского города Аленкера, чтобы попасть на ЧМ-2018, проехал на велосипеде 4,7 тысячи километров до Москвы за 45 суток. Особых трудностей на его долю не выпало, за исключением гроз и сильного ветра. По дороге Батишта делился фотографиями и впечатлениями в соцсетях и к концу путешествия набрал тысячи подписчиков, став знаменитостью.



А аргентинский болельщик Сантьяго Реале после авиаперелета до Барселоны добирался оттуда на велосипеде до Хельсинки, преодолевая каждый день по 90–120 километров. Проехав таким образом четыре тысячи километров, он решил, что этого вполне достаточно, и из финской столицы в Россию отправился уже на поезде.



Полжизни на велосипеде Россиянин Владислав Кетов тоже не ставил своей целью поставить какие-либо рекорды на велосипеде. По его словам, важнее было понять, может ли человек спокойно и без всякого сопровождения объехать весь мир. Для своего маршрута путешественник выбрал береговые линии четырех континентов и с 1991 по 2012 год преодолел 169 тысяч километров по территории 96 стран, то есть объехал всю земную сушу за исключением Австралии и Антарктиды.

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





По пути пришлось преодолеть пять пустынь: Синайскую, Аравийскую, Сахару, Намиб и Атакама. Горные массивы в Пиренеях, Южной Африке, на тихоокеанском побережье Северной Америки и Анды в Южной, включая перевалы выше трех километров над уровнем моря. Владислав Кетов также проехал восемь зон боевых действий, в том числе в Югославии, на Ближнем Востоке, в Анголе и Мозамбике. По его признанию, из 21 года больше половины ушло на получение виз, а сама дорога на велосипеде в общей сложности заняла менее 10 лет. Главный же сделанный им вывод — мир не делится на страны, и по разные стороны границ живут одни и те же люди.

Участники ЗСД Фонтанка Фест проведут в пути гораздо меньше времени, но удовольствие от поездки получат, наверняка, не меньше. Ведь не нужно никакой Книги рекордов Гиннесса, чтобы подтвердить тот факт, что с трассы велопарада открываются, пожалуй, одни из красивейших видов в мире. До старта всего неделя!