По оценке «неделя к неделе» снизилась в два раза. Ситуация с корью в России стабилизировалась

Попова отметила, что, если говорить об оценке «неделя к неделе», количество зарегистрированных случаев кори в стране снизилось в два раза. «Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий», — заявила глава Роспотребнадзора (цитата по РИА Новости). Речь идет и о стараниях регионов, и о «подчищающей иммунизации» — вакцинации непривитых и ранее не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых.

Попова напомнила, что скоро начнется сезон отпусков и активной миграции, поэтому важно прививаться, и не только от кори.

Несколько дней назад корь заподозрили у ученицы петербургской гимназии, которой не ставили прививку. В середине мая из-за карантина по кори детская больница имени Раухфуса приостановила госпитализацию в стационар на Лиговском проспекте.