По оценке «неделя к неделе» снизилась в два раза. Ситуация с корью в России стабилизировалась

В России снижается заболеваемость корью, заявила 25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова. По оценкам ведомства, ситуация стабилизировалась.
Попова отметила, что, если говорить об оценке «неделя к неделе», количество зарегистрированных случаев кори в стране снизилось в два раза. «Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий», — заявила глава Роспотребнадзора (цитата по РИА Новости). Речь идет и о стараниях регионов, и о «подчищающей иммунизации» — вакцинации непривитых и ранее не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых.
Попова напомнила, что скоро начнется сезон отпусков и активной миграции, поэтому важно прививаться, и не только от кори.
Несколько дней назад корь заподозрили у ученицы петербургской гимназии, которой не ставили прививку. В середине мая из-за карантина по кори детская больница имени Раухфуса приостановила госпитализацию в стационар на Лиговском проспекте.
В апреле в ведомстве сообщили, что корь распространилась уже по 44 регионам страны — проникла практически в каждый второй. Попова заявляла, что все очаги локальные, поэтому ограничительных мер по всей стране не требуется, и отмечала, что вспышки быстро купируются.
Добралась самая заразная болезнь в мире и до Петербурга. Много лет ситуация с корью в регионе была стабильной, но с января по апрель было зарегистрировано 38 очагов заражения в 12 районах. Петербургским работодателям поручили привить от кори мигрантов — в Роспотребнадзоре заявляли, что рост заболеваемости связан с прибытием в Россию непривитых людей из ближнего зарубежья.