В Петербурге с января по апрель зарегистрировано 38 очагов самой заразной болезни

В Петербурге с начала года зарегистрировано 38 очагов кори в 12 районах города. Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, такие цифры представил Роспотребнадзор на профильных совещаниях в конце апреля медицинским организациям города. Статистика по районам выглядит так:
- Приморский район 8
- Пушкинский район 5
- Выборгский район 4
- Кировский район 4
- Красносельский район 4
- Невский район 3
- Калининский район 3
- Василеостровский район 2
- Московский район 2
- Красногвардейский район 1
- Петроградский район 1
- Адмиралтейский район 1
Для сравнения, в 2021 году кори в Петербурге не было совсем. Свою роль сыграла борьба с пандемией коронавируса, беспрецедентные санитарные меры и паралич миграционных потоков.
В 2022-м, когда ограничения ослабли, корь сразу появилась в Петербурге — 18 случаев за весь год. В 2023-м только завозных случаев уже 12, и это с января по апрель.
По данным «Фонтанки», больше всего зараженных корью прибыли в Петербург из Таджикистана. По одному заболевшему — из Армении, Дагестана, Вологодской и Астраханской областей, а также из Москвы.
Работодателям в Петербурге поручено до 31 декабря 2023 года обеспечить иммунизацию против кори трудовых мигрантов, у которых нет прививок. Соответствующее постановление в конце апреля подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.
По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство смертельных случаев кори происходит у детей в возрасте до 5 лет (особенно часто у тех, кто плохо питался) и у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею, ушные инфекции и пневмонию.