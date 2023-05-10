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    В Петербурге с января по апрель зарегистрировано 38 очагов самой заразной болезни

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    В Петербурге с начала года зарегистрировано 38 очагов кори в 12 районах города. Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, такие цифры представил Роспотребнадзор на профильных совещаниях в конце апреля медицинским организациям города. Статистика по районам выглядит так:

    • Приморский район 8
    • Пушкинский район 5
    • Выборгский район 4
    • Кировский район 4
    • Красносельский район 4
    • Невский район 3
    • Калининский район 3
    • Василеостровский район 2
    • Московский район 2
    • Красногвардейский район 1
    • Петроградский район 1
    • Адмиралтейский район 1

    Для сравнения, в 2021 году кори в Петербурге не было совсем. Свою роль сыграла борьба с пандемией коронавируса, беспрецедентные санитарные меры и паралич миграционных потоков.

    В 2022-м, когда ограничения ослабли, корь сразу появилась в Петербурге — 18 случаев за весь год. В 2023-м только завозных случаев уже 12, и это с января по апрель.

    По данным «Фонтанки», больше всего зараженных корью прибыли в Петербург из Таджикистана. По одному заболевшему — из Армении, Дагестана, Вологодской и Астраханской областей, а также из Москвы.

    Работодателям в Петербурге поручено до 31 декабря 2023 года обеспечить иммунизацию против кори трудовых мигрантов, у которых нет прививок. Соответствующее постановление в конце апреля подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство смертельных случаев кори происходит у детей в возрасте до 5 лет (особенно часто у тех, кто плохо питался) и у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею, ушные инфекции и пневмонию.

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