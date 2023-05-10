В Петербурге с января по апрель зарегистрировано 38 очагов самой заразной болезни

В Петербурге с начала года зарегистрировано 38 очагов кори в 12 районах города. Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, такие цифры представил Роспотребнадзор на профильных совещаниях в конце апреля медицинским организациям города. Статистика по районам выглядит так:



Приморский район 8



Пушкинский район 5



Выборгский район 4



Кировский район 4



Красносельский район 4



Невский район 3



Калининский район 3



Василеостровский район 2



Московский район 2



Красногвардейский район 1



Петроградский район 1



Адмиралтейский район 1



Для сравнения, в 2021 году кори в Петербурге не было совсем. Свою роль сыграла борьба с пандемией коронавируса, беспрецедентные санитарные меры и паралич миграционных потоков.

