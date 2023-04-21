Вспышки кори уже в каждом втором регионе страны. Ждать ли эпидемии?

По словам врачей, если с корью столкнется ранее не болевший и непривитый человек, он стопроцентно заболеет Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





В Роспотребнадзоре сообщили, что корь распространилась уже по 44 регионам страны (практически каждый второй). О непростой ситуации с корью сообщили в Новосибирской области, по несколько случаев заражения выявили в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а в одной из больниц Уфы даже ввели карантин. Инфекция добралась и до столицы: московский РГУ нефти и газа им. Губкина ушел на карантин из-за вспышки кори в университете. Означает ли это, что нужно ждать эпидемии кори в стране?



Будет ли эпидемия кори Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация с корью осложняется, глава Роспотребнадзора Анна Попова уверяет, что все очаги локальные, поэтому системных ограничительных мер по всей стране не требуется. По ее словам, вспышки заболевания быстро купируются, а для контактных людей проводят подчищающую иммунизацию. — Три региона не справились с самыми начальными проявлениями кори. Случаи там были преимущественно завозные. Одним из трех регионов стал Дагестан, в котором большое количество сельских жителей и людей, живущих отдаленно, поэтому не всегда удается своевременно поставить диагноз и люди не всегда вовремя обращаются, — приводят слова Анны Поповой РИА Новости.



Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн уверен, что нынешние вспышки болезни связаны с усилением антипрививочных настроений в последние годы, из-за которых возникали «пробелы в вакцинации»: — Антипрививочные настроения культивировались и до пандемии коронавируса, и во время. Родители не заботились о том, чтобы дети были против кори своевременно привиты. Скорее всего, именно эти пробелы в вакцинации привели к тому, что корь начала поднимать голову, появились вот такие вспышки, — это касается не только России, но и всего мира.

Тем не менее о масштабном распространении кори (и тем более об эпидемии) речи не идет. Как заявил РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, во многом это связано с тем, что у большей части россиян уже есть иммунитет. Но вакцинироваться при этом всё равно необходимо. — Корь будет тлеть до той поры, пока всем, у кого нет антител, не поставят вакцины, иначе она до них всё равно доберется — это слишком заразная инфекция, — пояснил Андрей Поздняков.

— Такого распространения кори, которое было в довакцинальные времена, не будет — многие вакцинированы, — соглашается Анатолий Альштейн. — Тем не менее заболеваемость может резко усилиться, могут появиться летальные исходы, которые при кори в цивилизованных странах нечасто встречаются — где-то 0,1–0,2 процента от числа заболевших.



Как ранее сообщал РБК, нынешнюю ситуацию с корью в Роспотребнадзоре связывают с прибытием непривитых мигрантов из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и не переболевших россиян. Конкретные страны, откуда приезжали непривитые, в ведомстве не называют. Также Роспотребнадзор рекомендовал регионам озаботиться тем, чтобы в ближайшее время непривитых допривили. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации поручили в срок с 3 апреля до 12 декабря 2023 года провести мероприятия «по подчищающей иммунизации против кори населения, а также трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее». Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Что делать, чтобы не заболеть Корь — очень заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения. Особенность кори в том, что иммунитет после болезни и вакцинации очень длительный, но если его нет, то заболеть вполне можно. Точнее говоря, при столкновении с вирусом человек без иммунитета наверняка заболеет. Вирус передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании или тесных личных контактах, остается активным в воздухе или на поверхностях в течение 2 часов. Инфицированный человек может заразить другого корью приблизительно за четыре дня до появления у него сыпи и в течение четырех дней после. С пятого дня высыпаний больной не считается заразным.

— Корь — это очень заразное вирусное заболевание, — говорит педиатр-инфекционист Игнат Клюжин. — Почему все так боятся кори? Потому что если с корью встречается человек не болевший и непривитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет корью, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет.

Прививка от кори обеспечивает человеку иммунитет на достаточно длительный промежуток времени — в среднем на 20–25 лет. Сегодня в ходе исследований выявлен активный иммунитет против кори и у людей, привитых до 36 лет назад. — Иммунитет при такой вакцинации полностью не исчерпывается, он остается на всю жизнь, — говорит Анатолий Альштейн. — Но есть люди, которые не прививались, а сейчас, если корь будет распространяться, могут заболеть. У людей старше 20 лет болезнь протекает тяжелее, чем у детей, дает больше осложнений. Поэтому, если не прививались ранее, желательно сделать прививку сейчас.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В вакцине от кори содержатся живые ослабленные вирусы. Вакцинация не сопровождается никакими клиническими проявлениями, после нее может отмечаться повышение температуры тела (как правило, не выше 37–38 °С), легкое недомогание в течение 2–3 дней. У детей, склонных к аллергическим реакциям, может появляться кореподобная сыпь (с 4-го по 15-й день после вакцинации). Иммунолог Николай Крючков говорит, что основная задача сейчас — снова повысить число граждан с иммунитетом к кори.

— У нас уже были по стране вспышки и менингококковой инфекции, и ветряной оспы, с корью и краснухой мы тоже видим, что не всё в порядке, — считает Крючков. — Это свидетельство, что проблема есть, она пока не перешла какую-то грань, но это же дело очень быстрое — мы должны заранее развернуть вакцинационные программы, нужно время, чтобы они подействовали. У нас не так много времени на это.



Как вычислить (и вылечить) корь В первые дни болезни корь бывает сложно отличить от обычной простуды: человек плохо себя чувствует, повышается температура, обильные выделения из носа, покраснение глаз, никаких специфических симптомов нет.

— Этот период, он называется катаральный, длится до шести дней, — говорит педиатр-инфекционист Игнат Клюжин. — После этого появляются высыпания. При кори характерна этапность высыпаний: в первый день обсыпает голову и шею, дальше сыпь спускается на туловище, на третий день — на нижние конечности, постепенно покрывая всё тело. Начиная с четвертого дня новые элементы сыпи перестают возникать, уже имеющиеся начинают меняться — становятся из ярко-красных более бурыми, коричневыми. Этот период может продолжаться до нескольких недель, по сути это уже начало выздоровления. В этот период человек уже обычно не заразен.



Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Всемирная организация здравоохранения пишет, что большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, которые чаще всего развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанную с ней потерю жидкости, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей (например пневмония). Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А или чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями.

Специального лечения, направленного против вируса кори, не существует. Тяжелые осложнения врачи могут уменьшить при поддерживающем лечении, которое обеспечивает хорошее питание и восстановление водно-солевого баланса. Если осложнение включает пневмонию, глазные или ушные инфекции, назначают антибиотики. Детям с диагнозом «корь» ВОЗ рекомендует дважды с интервалом 24 часа принять терапевтические дозы витамина А — их назначает врач.

