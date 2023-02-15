Корь расползается по Петербургу. Новая вспышка в Выборгском районе — трое заболевших

В Выборгском районе Петербурга — корь, заболевшие выявлены в двух домах. Как стало известно «Фонтанке» 15 февраля, с первого январского завоза кори из Таджикистана число заболевших выросло до четырех человек.



В домах №№ 28 и 32–1 по проспекту Просвещения на дверях парадных висят объявления: «В вашем доме выявлен случай КОРИ! Просим вас с пониманием отнестись к данной ситуации и оказать содействие медицинским работникам поликлиники № 117 <…> Прививки и забор крови на антитела к кори будут проводиться по месту жительства до 1 марта».

