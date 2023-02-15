Корь расползается по Петербургу. Новая вспышка в Выборгском районе — трое заболевших

В Выборгском районе Петербурга — корь, заболевшие выявлены в двух домах. Как стало известно «Фонтанке» 15 февраля, с первого январского завоза кори из Таджикистана число заболевших выросло до четырех человек.
В домах №№ 28 и 32–1 по проспекту Просвещения на дверях парадных висят объявления: «В вашем доме выявлен случай КОРИ! Просим вас с пониманием отнестись к данной ситуации и оказать содействие медицинским работникам поликлиники
«Фонтанка» дозвонилась до Городской поликлиники
Первый заболевший в этом году был зарегистрирован в Петербурге 1 февраля — предполагалось, что корь «доставила» девушка, прибывшая в конце января из Таджикистана. Она живет на Богатырском проспекте, а потому жильцов ее дома приглашали на прививку и осмотры в другую поликлинику — № 114 Приморского района.
8 февраля российский Роспотребнадзор сообщил о переговорах руководителя ведомства Анны Поповой с министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Джамолиддином Абдуллозодой. Обсуждалась и возможность содействия Роспотребнадзора в реализации программы ликвидации кори в Таджикистане. По итогам принято решение направить в Таджикистан ученых и специалистов для формирования плана совместных исследований и выработки предложений по организации противоэпидемических мероприятий, направленных на борьбу с инфекциями.