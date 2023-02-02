Прибывших рейсом из Душанбе просим пройти к стойке регистрации кори. Вирус снова в Петербурге

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Рейсом U2880 из Душанбе 19 января в Петербург прибыла корь. Как стало известно «Фонтанке», одна из его пассажирок заболела 26 января — скорая Приморского района доставила 17-летнюю девушку в инфекционный стационар. 1 февраля результаты исследования подтвердили очень заразный вирус — корь. Это первый случай в 2023 году. В прошлом — их было 18, все — завозные.



В доме на Богатырском проспекте, откуда скорая помощь забрала пациентку, районная поликлиника развесила на всех парадных стандартное для таких ситуаций сообщение: «В связи с регистрацией случая заболевания в вашем доме рекомендуем пройти экстренную вакцинопрофилактику коревой вакциной в Городской поликлинике №114, поликлиническое отделение №121, по адресу: Камышовая улица, 50, корпус 1».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Девушка живет в семье, где есть еще двое детей, на сегодня вся семья здорова. Из 138 пассажиров самолета, в котором она летела, 10 оказались из других регионов. Они оповещены о риске заражения вирусом кори и необходимости сделать экстренную прививку. По результатам расследования, проведенного Роспотребнадзором, ни среди персонала и пассажиров самолета, ни по месту жительства корью пока никто не заболел.

На сайте Роспотребнадзора через четыре дня после прибытия рейса из Таджикистана была опубликована памятка о профилактике кори. В ней написано: «Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой — до 40,5 градусов, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью».



Именно по сыпи чаще всего корь отличают от ОРВИ, она появляется обычно на 4–5-й день болезни поэтапно: сначала за ушами, на лице и шее, потом — на груди и теле, и в последнюю очередь — на руках и ногах. Инкубационный (скрытый) период составляет обычно 1–2 недели. При этом инфицированный заразен в последние два дня скрытого периода и первые 4 дня от начала высыпаний. Считается, что на пятый день с момента их появления он уже не передает вирус.



Корь настолько заразное заболевание, что как только она обнаруживается, эпидемиологи говорят, что заболеют все непривитые со 100-процентной вероятностью, если встретятся с источником вируса. Источник — заболевший корью человек, он передает вирус воздушно-капельным путем — при чихании, кашле, во время разговора, причем риск заражения велик даже при кратковременном общении с ним.



Вирус кори называют чрезвычайно летучим — при появлении зараженного человека в каком-то многолюдном учреждении заражается не только непривитая часть коллектива, он перемещается на верхние этажи с восходящими потоками воздуха через лестничные проемы, шахты лифта, вентиляционные системы. Это известно давно, поэтому до появления в инфекционных больницах боксов (изолированных палат) для пациентов с корью отводили верхние этажи.

В середине 2000-х Петербург приблизился к тому, чтобы называться регионом, свободным от кори: по стандартам ВОЗ, таким считается регион, где на 1 миллион жителей регистрируется один случай заболевания и не более пяти случаев так называемой «местной» передачи инфекции. Но когда в странах ближнего зарубежья из-за отсутствия вакцинации корь перестала быть редкой болезнью, вирус начали заводить в Россию. В 2012 году в Петербурге заболели почти 200 человек, самым большим очагом распространения тогда стала ДГБ №1 на Авангардной, куда доставили пациента с корью из Кабардино-Балкарии. В тот год в январе-феврале карантин объявлялся в 41 образовательном учреждении Петербурга — не только в детсадах и школах, но и в вузах.



Больницы нередко становятся очагом распространения вируса, так же, как и образовательные учреждения. Так, в 2018 году вирус попал в Городскую многопрофильную больницу № 26, тогда 4 отделения закрыли на карантин.

После пережитых смертоносных волн пандемии, кажется, что корь не так уж и страшна. Но нет, до появления прививки от этого вируса в 1955 году, это было самое опасное детское инфекционное заболевание, нередко с летальным исходом. И сегодня оно может вызвать опасные осложнения: ложный круп, энцефалит, менингит, коревую пневмонию, не говоря уже о тяжелой диарее и отите. Беременные, заразившись корью, могут потерять плод.



Для лечения по-прежнему нет специфической — этиотропной терапии, воздействующей непосредственно на вирус. Например, в 2018 году, когда в Европе корь распространилась по всем странам, из заразившихся более 82,5 тысяч человек, 72 человека умерли. По данным ВОЗ в мире ежегодно умирают от осложнений кори 150–180 тысяч человек. В России «смертельной» статистики нет, но известно, что у взрослых заболевание протекает тяжелее, чем у детей.

В 2018 году — в Петербурге было зафиксировано 54 случая кори (в России 2539), в 2019-м — 100 случаев (в России 4491).

Последние данные о высокой заболеваемости корью датируются 2020 годом. В 53 странах Европейского региона было выявлено 15 612 случаев кори. В России — 1 212 человек, в Петербурге — 49. Пик заболеваемости пришелся на март (438 человек). А потом про корь почти забыли — коронавирус практически вытеснил все другие, передающиеся воздушно-капельным путем. В 2021 году не зафиксировано ни одного случая. В 2022м — 18.



Каждый раз в период подъема заболеваемости корью вырастает число желающих привиться. Так что прослойка вакцинированных и ревакцинированных в Петербурге неплохая, поэтому у нас нет таких вспышек, как случались, например, на Украине, когда за год регистрировали десятки тысяч заболевших. Но тем, кто не привит или не знает, делали ли ему двойную вакцинацию в детстве (в год + в 6 лет ревакцинация), следует обратиться в свою поликлинику — прививка бесплатная. Тем, кто не хочет ее делать, можно за свой счет сдать анализ крови на антитела к кори — если они есть, прививка не нужна.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

