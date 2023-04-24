«В связи с осложнением ситуации». В Петербурге мигрантов привьют от кори

Работодателям в Петербурге поручено обеспечить иммунизацию против кори трудовых мигрантов, у которых нет соответствующих прививок. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова, сообщает 24 апреля пресс-служба регионального Роспотребнадзора.



Подписанное Башкетовой постановление обязывает работодателей до 31 декабря 2023 года привить от кори мигрантов, которые не были привиты, не болели корью ранее или не имеют достаточного уровня антител.



По данным Роспотребнадзора, с января по апрель в Петербурге выявили и подтвердили 31 случай кори, 13 заболевших — дети. Еще 8 случаев ведомство называет «завозными».

