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    «В связи с осложнением ситуации». В Петербурге мигрантов привьют от кори

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    Работодателям в Петербурге поручено обеспечить иммунизацию против кори трудовых мигрантов, у которых нет соответствующих прививок. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова, сообщает 24 апреля пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

    Подписанное Башкетовой постановление обязывает работодателей до 31 декабря 2023 года привить от кори мигрантов, которые не были привиты, не болели корью ранее или не имеют достаточного уровня антител.

    По данным Роспотребнадзора, с января по апрель в Петербурге выявили и подтвердили 31 случай кори, 13 заболевших — дети. Еще 8 случаев ведомство называет «завозными».

    Судя по этим цифрам, эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась. В период с 2020-го по 2022 год случаи кори были единичными.

    В марте в Роспотребнадзоре уже заявляли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием из стран ближнего зарубежья людей, у которых нет прививки от кори.

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