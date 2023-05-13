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    Самая заразная болезнь в мире добралась до детской больницы в Петербурге. Госпитализация остановлена

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    Детская больница им. Раухфуса в Петербурге сообщила о приостановке госпитализации в стационар на Лиговском проспекте — карантин по кори.

    Как говорится в сообщении на сайте учреждения, постановлением петербургского Роспотребнадзора с 13 мая госпитализация в стационар на Лиговском проспекте, 8, приостановлена «до особого распоряжения».

    В официальной группе в соцсетях в учреждении уточнили, что новых пациентов не госпитализируют независимо от наличия прививки, а посещение уже находящихся в стационаре детей одним из родителей возможно, но только при предоставлении информации о вакцинации от кори либо положительного титра антител на корь. Госпитализация в дневной стационар на Суворовском идет в плановом режиме.

    Как писала «Фонтанка», корь распространяется по Петербургу — с января по апрель зарегистрировано уже 38 очагов.

    © Фонтанка.Ру

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