Самая заразная болезнь в мире добралась до детской больницы в Петербурге. Госпитализация остановлена

Детская больница им. Раухфуса в Петербурге сообщила о приостановке госпитализации в стационар на Лиговском проспекте — карантин по кори.

Как говорится в сообщении на сайте учреждения, постановлением петербургского Роспотребнадзора с 13 мая госпитализация в стационар на Лиговском проспекте, 8, приостановлена «до особого распоряжения».

В официальной группе в соцсетях в учреждении уточнили, что новых пациентов не госпитализируют независимо от наличия прививки, а посещение уже находящихся в стационаре детей одним из родителей возможно, но только при предоставлении информации о вакцинации от кори либо положительного титра антител на корь. Госпитализация в дневной стационар на Суворовском идет в плановом режиме.