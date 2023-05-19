У ученицы петербургской гимназии заподозрили корь. Прививку ей не ставили

В средней школе Академической гимназии №56 в Петроградском районе Петербурга идут санитарные мероприятия — у ученицы заподозрили корь. По данным «Фонтанки», прививку от этого заболевания ей не ставили.



Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, официального диагноза еще нет. По данным нашего издания, среди родителей учеников гимназии распространяется информация о том, что в учебном заведении объявляется карантин по кори и будет проводиться вакцинация.



Родители в Петербурге все чаще отказываются ставить детям прививки, положенные по календарю, сообщила «Фонтанке» вице-губернатор Ирина Потехина. Непривитые школьники находятся в зоне риска.

