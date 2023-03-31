Самая заразная болезнь расползается по Петербургу: что происходит с корью

Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Корь — самая заразная болезнь в мире — снова поднимает голову. Впервые за много лет в Петербурге и Ленобласти зафиксировано сразу 85 случаев. Власти в апреле запускают программу «подчищающей иммунизации» для десятков тысяч жителей в надежде переломить тревожную тенденцию. «Фонтанка» собрала воедино всё, что известном о кори в Петербурге.







Что случилось с корью в Петербурге

На протяжении многих последних лет ситуация с корью в Петербурге и Ленобласти оценивалась как благополучная. Её не видели годами. Но во время пандемии была на паузе иммунизация, а после снятия ограничений возобновилась массовая миграция из стран, где корь не самая редкая болезнь. В итоге создалась угроза осложнения эпидситуации, заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Оксана Самарина. В Ленинградской области уже 74 случая. В Петербурге как минимум 11 случаев, в семи из них заболели дети.







Чем опасна корь

До появления прививки корь была самым опасным детским инфекционным заболеванием и нередко заканчивалась летальным исходом. В XX веке от неё погибал каждый второй ребенок. В списке возможных осложнений от кори: ложный круп, энцефалит, менингит, коревая пневмония, не говоря уже о тяжелой диарее и отите. Беременные, заразившись корью, могут потерять плод.





Каковы симптомы кори

Первые симптомы кори похожи на грипп и ОРВИ. Это высокая температура— до 40,5 градуса, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит. Иногда пациентам даже тяжело открыть глаза. Но самый характерный признак — пятнисто-папулезная сыпь. Именно по сыпи чаще всего корь отличают от ОРВИ, но она появляется обычно на 4–5-й день болезни, поэтапно: сначала за ушами, на лице и шее, потом — на груди и теле и в последнюю очередь — на руках и ногах. Всё это время человек заражает всех вокруг.







Как распространяется корь

Вирус передается воздушно-капельным путём и чрезвычайно заразен и летуч. Из 100 человек без иммунитета, контактировавших с заболевшим, даже кратковременно, заражаются 95–96, заявила заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы им. Боткина Ирина Чхинджерия. Вирус перемещается не только внутри одного коллектива или помещения — он двигается по этажам зданий с восходящими потоками воздуха через лестничные проемы, шахты лифта, вентиляционные системы.





Как будут бороться с корью

Самая эффективная мера профилактики кори — вакцинация. В Петербурге подчищающая иммунизация начнется с 3 апреля. Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы им. Боткина Ирина Чхинджерия сообщила, что в Петербурге к проведению процедуры населения готовы около 200 кабинетов для детей и взрослых. Она может коснуться десятков тысяч людей.



«91 лицензированный кабинет для иммунопрофилактики детей и 102 кабинета для вакцинации взрослых. Все они сейчас интенсивно готовятся к проведению прививочной кампании. Уточняются списки тех, кого необходимо привить, а это работа очень кропотливая, учитывая интенсивную внутреннюю миграцию, когда у нас люди зарегистрированы в Ленинградской области, а работают или посещают образовательные учреждения в Петербурге», — заявила Чхинджерия.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева добавила, что подлежащих вакцинации будут приглашать на прививку участковые медицинские службы по спискам. Вызовут тех, у кого нет двукратной прививки или вовсе нет сведений о вакцинации. Те, кто уверен, что прививку всё же делал, могут сдать тест на антитела.







Кого будут вакцинировать от кори

Как уточнили https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72156485/ в петербургском управлении Роспотребнадзора, иммунизации против кори по национальному календарю профилактических прививок подлежат дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет, а также не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори дети от 1 года до 18 лет и взрослые до 35 лет.

Подлежат вакцинации взрослые от 36 до 55 лет из групп риска: работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники сфер торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы. А также работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.



Для иммунизации от кори в Петербурге будут использоваться три отечественные вакцины: коревая культуральная живая, вакцина паротитно-коревая культуральная живая и комбинированная культуральная живая вакцина «Вактривир» — против кори, краснухи и паротита.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

