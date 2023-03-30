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    Самая заразная болезнь в мире распространяется по Петербургу. В Ленобласти уже 74 случая

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    20 комментариев

    Корь — самая заразная болезнь в мире — начала распространяться в Петербурге и Ленобласти впервые за много лет. Тревожную тенденцию попытаются изменить подчищающей иммунизацией, рассказали специалисты в Петербурге.

    Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС 30 марта заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Оксана Самарина, на протяжении многих лет ситуация с корью в Петербурге оценивалась как благополучная. Но сейчас создалась угроза осложнения эпидситуации — с учетом риска завоза кори и активизации миграционных процессов после снятия коронавирусных ограничений. Известно об 11 случаях, и в городе запускают подчищающую иммунизацию.

    В Ленобласти выявлено как минимум 74 лабораторно подтвержденных случая кори. Активных очагов нет, первые случаи завозные. Теперь все мероприятия направлены на предотвращение дальнейшего распространения.

    Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы им. Боткина Ирина Чхинджерия сообщила, что в Петербурге к проведению иммунизации населения готовы около 200 кабинетов для детей и взрослых. Прививать будут определенные группы населения («Фонтанка» описывала, какие именно), иммунизация может коснуться десятков тысяч людей. Это необходимо, потому что корь — самая заразная болезнь в мире. Из 100 человек, контактировавших с заболевшим, заражаются 95–96, если они не были привиты и не болели ранее. Вирус распространяется с потоками воздуха через вентиляцию.

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    Комментарии 20

    Pilat30 Мар 2023 в 14:35
    Ну что, биолаборатории пентагона в действии.
    Зря они что ли миллиарды вбухивали в разработки биологического оружия.
    +0−0
    User1234530 Мар 2023 в 14:31
    Прививка в детстве + ограничить поток мигрантов!
    Всё просто! Ах да ещё и Perli двойную дозу вакцины вколоть🤣🤣🤣
    Теперь точно будет всё тип-топ)))
    +1−0
    26675284830 Мар 2023 в 14:29
    Боевые украинские гуси из биолабараторий атакуют😳?
    +0−1
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