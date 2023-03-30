Самая заразная болезнь в мире распространяется по Петербургу. В Ленобласти уже 74 случая

Корь — самая заразная болезнь в мире — начала распространяться в Петербурге и Ленобласти впервые за много лет. Тревожную тенденцию попытаются изменить подчищающей иммунизацией, рассказали специалисты в Петербурге.



Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС 30 марта заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Оксана Самарина, на протяжении многих лет ситуация с корью в Петербурге оценивалась как благополучная. Но сейчас создалась угроза осложнения эпидситуации — с учетом риска завоза кори и активизации миграционных процессов после снятия коронавирусных ограничений. Известно об 11 случаях, и в городе запускают подчищающую иммунизацию.

