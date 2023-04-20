Вспышки кори выявили уже в 44 регионах России

В России осложняется эпидемиологическая ситуация с корью, которая расползлась уже по 44 регионам. Однако очаги локальные и системных ограничительных мер по всей стране абсолютно не требуется, заверила 20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, вспышки заболевания быстро купируются и для контактных людей проводят так называемую подчищающую иммунизацию, пишет РИА Новости.



Анна Попова заметила, что три региона не справились с самыми начальными проявлениями кори. Случаи там были преимущественно завозные. Она сообщила, что одним из трех регионов стал Дагестан, в котором большое количество сельских жителей и людей, живущих удаленно, поэтому не всегда удается своевременно поставить диагноз и люди не всегда вовремя обращаются.

