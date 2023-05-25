    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    0 м/с, штиль

    762мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.97eur86.2

    Мужчина в рабочей спецовке тащил школьницу в кусты в Петербурге, но передумал

    3297
    14 комментариев

    Средь бела дня взрослый мужчина напал на 10-летнюю девочку в Невском районе.

    О ЧП в Невском районе в полицию накануне около половины восьмого вечера сообщил 50-летний отец пострадавшей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 мая. Он сообщил, что дочь возвращалась домой около трех дня, когда к ней подошел мужчина в синей рабочей куртке со светоотражающими полосами. По предварительной информации, он зажал девочке рот рукой и потащил в сторону кустов. Но в последний момент передумал и отпустил.

    Поиск преступника ведется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПедофилШкольницаПолиция
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close