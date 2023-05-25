Мужчина в рабочей спецовке тащил школьницу в кусты в Петербурге, но передумал

Средь бела дня взрослый мужчина напал на 10-летнюю девочку в Невском районе.
О ЧП в Невском районе в полицию накануне около половины восьмого вечера сообщил 50-летний отец пострадавшей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 мая. Он сообщил, что дочь возвращалась домой около трех дня, когда к ней подошел мужчина в синей рабочей куртке со светоотражающими полосами. По предварительной информации, он зажал девочке рот рукой и потащил в сторону кустов. Но в последний момент передумал и отпустил.
Поиск преступника ведется.