Стартовый городок ЗСД Фонтанка Фест поможет настроиться на праздничную волну

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Нужно поднять настроение перед стартом на ЗСД Фонтанка Фест, добавить адреналина и позитивных эмоций? Приезжайте на старты ЗСД пораньше. Фестивальный городок поможет настроиться на праздничную волну перед выездом на дистанцию.



Городок на Богатырском проспекте начнет работать в субботу, 3 июня, с 14 часов. Здесь всё предусмотрено для того, чтобы располагать к активному отдыху. Для велосипедистов организуют велопарковку, где можно будет оставить свой велосипед.

Большая фан-зона в этом году будет у «Фонтанки.ру» — организатора праздника. Впервые в истории ЗСД Фонтанка Фест здесь появится экстрим-парк, где фристайлеры на велосипедах покажут захватывающие трюки. Вы сможете не только это увидеть, но и сами попробовать свои силы в экстрим-вождении. Неподалеку будет работать выставка необычных велосипедов, которые энтузиасты собрали своими руками в стиле легендарных мотобайков середины прошлого века. Каждый из вас сможет сделать фото на таком байке и даже прокатиться на нем. И кстати, фотографии можно будет сделать уже в новой футболке с логотипом праздника. Ведь неподалеку будет стоять палатка, где будет продаваться стильный фестивальный мерч.



Инфографика: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На главной сцене тоже будет происходить много интересного. По крайней мере, стоит подойти к ней за полчаса до каждого заезда. В этот момент там будут вручаться призы победителям нашего конкурса лучших костюмов. Напомним, мы разыгрываем призы конкурса «Будь в образе» во всех трех заездах.



Со сцены весь день будет звучать отличная музыка. Плейлисты специально для фестиваля уже подбирают ведущие радиостанции «Европа Плюс». Вот что рассказала нам об этом Ольга Фефелова, генеральный директор «Европейской медиагруппы» в Санкт-Петербурге (радиостанция «Европа Плюс» входит в состав холдинга): «Европа Плюс» на протяжении многих лет объединяет людей, которые любят музыку и спорт. Мы очень рады выступать генеральным радиопартнером такого масштабного события, как ЗСД Фонтанка Фест! За время нашего сотрудничества фестиваль стал для нас уже родным — каждый год мы с нетерпением ждем начала лета, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по ЗСД вместе с нашими слушателями, которые всегда открыты новым ярким эмоциям и впечатлениям. Уверена, что плейлист «Европы Плюс», который будет звучать на ЗСД Фонтанка Фест в этом году, подарит отличное настроение всем гостям и поможет с легкостью добраться до финиша участникам фестиваля!»

Одну из самых больших креативных площадок, как ожидается, организуют в фестивальном городке наши друзья из велокоманды «Газпром нефти». Компания является многолетним партнером фестиваля и в этом году готовит для участников серию сюрпризов. Мы уже точно знаем, что там будет фитобар, станции для зарядки гаджетов и яркая фотозона.

Если потребуется подремонтировать перед стартом свой велосипед — ищите палатку «Велодрайва», наши друзья из этой компании вам помогут, причем бесплатно. А если помощь потребуется самим велосипедистам, придут на выручку медики — их карета будет весь день дежурить в городке. К слову, медицинская и техническая помощь будут организованы не только в городке, но и на дистанции всех велозаездов.



Каждый партнер ЗСД Фонтанка Фест приготовил свои развлечения для участников велофестиваля. Готовьте камеры в телефонах: свои яркие фотозоны будут у Setl Group, «Ситимобила» и «Группы Аквилон» — и, конечно, у «Фонтанки». Сфотографироваться можно с пользой — если выложить фото с площадки «Группы Аквилон» со специальным хэштегом в соцсети, можно будет выиграть призы — их вручат перед заездом «Семейный». Заодно можно и квартиру присмотреть — о них расскажут консультанты по недвижимости. В фотозоне «Ситимобила» можно будет также раскрасить баннер и получить флаеры со скидкой на поездки. Компания SEPTIVIT — производитель экологичной и биоразлагаемой бытовой химии — будет проводить в стартовом городке конкурсы, призами в которых будет продукция компании.

И вот еще что важно: вход в фестивальный городок в этот день будет открыт для всех горожан, а не только для участников велозаездов. Так что приезжайте всей семьей, будет весело и вкусно.



Напомним, фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 3 июня, по Западному скоростному диаметру. Организаторы праздника: «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». В этот день с 14:00 до полуночи та часть центрального участка ЗСД, что ведет с севера города на юг, будет закрыта для движения автомобилей и отдана в распоряжение велосипедистов. В программе фестиваля три велопробега: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, 18 и 20 часов. Фестивальный городок на территории парковки гипермаркета «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42, будет работать с 14 до 20. Маршрут у всех заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.