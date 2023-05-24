В Петербурге появится кластер авиационного приборостроения. Там будут выпускать, в том числе, системы для беспилотников

В Петербурге появится Национальный центр авиационного приборостроения, который объединит разработку, производство и обучение специалистов. Об этом рассказал 24 мая Сергей Бабуров, генеральный директор АО «Навигатор» в ходе визита на предприятие вице-губернатора Кирилла Полякова.
«Мы планируем построить Национальный центр авиационного приборостроения, который будет подразумевать не только наши мощности по разработке и производству, но в том числе инфраструктуру для обучения персонала, обучения молодежи, проведения научных сессий», — сказал он.
Компания ведет переговоры с городом о выделении под эти цели участка на Мебельной улице и займа из Фонда развития промышленности на 360 млн. Всего проект оценивается в 5 млрд рублей. Помимо собственного производства на свободные площади «Навигатор» хочет привлекать малые предприятия, чтобы затем «интегрировать в большие консорциумы».
Среди направлений, которые собирается развивать предприятие, — решения для беспилотных систем. Кирилл Поляков подчеркнул, что город особенно заинтересован в этом, поскольку намерен стать одним из центров разработок в сфере БПЛА, и предложил «Навигатору» подключиться к проекту города с «Алмаз-Антеем».
АО «Навигатор» выпускает системы безопасности полетов, самолетные ответчики, системы наблюдения, радиотехнические и спутниковые системы навигации и посадки, бортовые многофункциональные системы, вычислительные модули, системы индикации, комплексы бортового оборудования и другие изделия. Последний раз компания раскрывала финансовые показатели в 2020 году, когда выручка составила 1,35 млрд рублей. Соучредителями являются АО «ВНИИРА», структура Обуховского завода и физические лица.