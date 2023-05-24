    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, вос

    764мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.17eur86.55

    В Петербурге появится кластер авиационного приборостроения. Там будут выпускать, в том числе, системы для беспилотников

    301
    2 комментария

    В Петербурге появится Национальный центр авиационного приборостроения, который объединит разработку, производство и обучение специалистов. Об этом рассказал 24 мая Сергей Бабуров, генеральный директор АО «Навигатор» в ходе визита на предприятие вице-губернатора Кирилла Полякова.

    «Мы планируем построить Национальный центр авиационного приборостроения, который будет подразумевать не только наши мощности по разработке и производству, но в том числе инфраструктуру для обучения персонала, обучения молодежи, проведения научных сессий», — сказал он.

    Компания ведет переговоры с городом о выделении под эти цели участка на Мебельной улице и займа из Фонда развития промышленности на 360 млн. Всего проект оценивается в 5 млрд рублей. Помимо собственного производства на свободные площади «Навигатор» хочет привлекать малые предприятия, чтобы затем «интегрировать в большие консорциумы».

    Среди направлений, которые собирается развивать предприятие, — решения для беспилотных систем. Кирилл Поляков подчеркнул, что город особенно заинтересован в этом, поскольку намерен стать одним из центров разработок в сфере БПЛА, и предложил «Навигатору» подключиться к проекту города с «Алмаз-Антеем».

    АО «Навигатор» выпускает системы безопасности полетов, самолетные ответчики, системы наблюдения, радиотехнические и спутниковые системы навигации и посадки, бортовые многофункциональные системы, вычислительные модули, системы индикации, комплексы бортового оборудования и другие изделия. Последний раз компания раскрывала финансовые показатели в 2020 году, когда выручка составила 1,35 млрд рублей. Соучредителями являются АО «ВНИИРА», структура Обуховского завода и физические лица.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close