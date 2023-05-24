В Петербурге появится кластер авиационного приборостроения. Там будут выпускать, в том числе, системы для беспилотников

В Петербурге появится Национальный центр авиационного приборостроения, который объединит разработку, производство и обучение специалистов. Об этом рассказал 24 мая Сергей Бабуров, генеральный директор АО «Навигатор» в ходе визита на предприятие вице-губернатора Кирилла Полякова.



«Мы планируем построить Национальный центр авиационного приборостроения, который будет подразумевать не только наши мощности по разработке и производству, но в том числе инфраструктуру для обучения персонала, обучения молодежи, проведения научных сессий», — сказал он.