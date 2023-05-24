Противнице ремонта в Петербурге замазали глаза краской и приложили шпателем. 70-летней хулиганке это обошлось в 10 тыс

Два года жительница Приморского района Петербурга пыталась наказать агрессивную пенсионерку, после встречи с которой она оказалась в больнице. Мытарства суд оценил в 10 тыс рублей.
Как сообщает 24 мая пресс-служба судебных приставов Петербурга, сам инцидент произошел зимой 2021 года. 70-летняя волонтерка совместно с сотруднице ЖКС красила в подъезде своего дома входную дверь и дверь лифта. Сильнопахнущая краска выгнала из дома местную жительницу с сыном, которые оба страдают бронхиальной астмой. Покидая парадную, женщина высказала сомнения в целесообразности такого ремонта зимой, когда нельзя проветрить, открыв окна. На это пенсионерка сначала обругала даму, потом набросилась на нее с валиком и прошлась краской по глазам, в финале приложила по голове шпателем. Сыну пострадавшей удалось избежать нападения.
Женщина вырвалась на улицу и вызвала скорую. В травпункте у нее зафиксировали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, гематому затылочной области и химический ожог 1 ст. лица и кистей.
После восстановления, пострадавшая подал в суд на пенсионерку, но районный суд отказал ей в удовлетворении иска.
«Однако Санкт-Петербургский городской суд не согласился с решением первой инстанции и посчитал возможным взыскать с драчливой пенсионерки компенсацию морального вреда в размере 10 тыс рублей», - сообщает пресс-служба УФССП.
Так как самостоятельно выплачивать назначенную судом сумму ответчица не захотела, то приставы списали её с банковского счета пенсионерки.