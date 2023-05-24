В Петербурге маткапитал разрешат тратить на газификацию

Как объяснил соавтор законопроекта Денис Четырбок, в случае принятия инициативы семьи смогут тратить маткапитал на эти цели как на территории Петербурга, так и Ленобласти. Авторы сформулировали перечень конкретных разрешенных трат, в том числе на проектирование, проведение изыскательских работ и закупку нужного оборудования.

В Петербурге семьи получат право тратить средства материнского капитала на подвод газа к домам. Соответствующий законопроект парламент 24 мая принял в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки». Инициатива была поддержана единогласно.

Как объяснил депутат, это позволит синхронизировать возможность с президентской программой, по которой можно провести газ до границы участка.



Кроме Четырбока авторами законопроекта являются Марина Макарова и Александр Ржаненков. Ранее авторы приводили данные, согласно которым подключение газа к дому может быть достаточно дорогой тратой — более 200 тысяч рублей.

