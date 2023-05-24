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    В Петербурге маткапитал разрешат тратить на газификацию

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    В Петербурге семьи получат право тратить средства материнского капитала на подвод газа к домам. Соответствующий законопроект парламент 24 мая принял в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки». Инициатива была поддержана единогласно.

    Как объяснил соавтор законопроекта Денис Четырбок, в случае принятия инициативы семьи смогут тратить маткапитал на эти цели как на территории Петербурга, так и Ленобласти. Авторы сформулировали перечень конкретных разрешенных трат, в том числе на проектирование, проведение изыскательских работ и закупку нужного оборудования.

    Как объяснил депутат, это позволит синхронизировать возможность с президентской программой, по которой можно провести газ до границы участка.

    Кроме Четырбока авторами законопроекта являются Марина Макарова и Александр Ржаненков. Ранее авторы приводили данные, согласно которым подключение газа к дому может быть достаточно дорогой тратой — более 200 тысяч рублей.

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