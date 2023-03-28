В Петербурге предлагают разрешить использовать маткапитал для газификации жилья

Депутаты Заксобрания Петербурга предлагают разрешить тратить материнский капитал на газификацию жилья. Соответствующий законопроект внесли в городской парламент, рассказал 28 марта «Фонтанке» Денис Четырбок.



«Фактическое подключение дома к газопроводу достаточно дорогое. <...> В целом затраты могут составить больше 200 тысяч рублей. Конечно, для многих это неподъемный груз, особенно для молодых семей», — заявил парламентарий.



Авторы документа — Марина Макарова, Александр Ржаненков и Четырбок — объясняют, что сейчас в рамках госпрограммы по газификации к границам земельного участка можно бесплатно подвести трубу с газом, а оплачивать разводку внутри участка и покупку необходимого оборудования жителям нужно самим.

