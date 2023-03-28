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    В Петербурге предлагают разрешить использовать маткапитал для газификации жилья

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    4 комментария

    Депутаты Заксобрания Петербурга предлагают разрешить тратить материнский капитал на газификацию жилья. Соответствующий законопроект внесли в городской парламент, рассказал 28 марта «Фонтанке» Денис Четырбок.

    «Фактическое подключение дома к газопроводу достаточно дорогое. <...> В целом затраты могут составить больше 200 тысяч рублей. Конечно, для многих это неподъемный груз, особенно для молодых семей», — заявил парламентарий.

    Авторы документа — Марина Макарова, Александр Ржаненков и Четырбок — объясняют, что сейчас в рамках госпрограммы по газификации к границам земельного участка можно бесплатно подвести трубу с газом, а оплачивать разводку внутри участка и покупку необходимого оборудования жителям нужно самим.

    Законопроект касается домов и в Петербурге, и в Ленобласти.

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    Комментарии 4

    Инкогнито202128 Мар 2023 в 12:49
    как же бесплатная газификация от "гаранта"
    +0−0
    Yuri_SPb28 Мар 2023 в 12:38
    Хочешь газ, а денег нет? Рожай!
    +1−0
    Гость28 Мар 2023 в 12:18
    Новостроек с газом нет.
    +0−0
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