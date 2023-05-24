Обновили 30-летний рекорд. Россияне стали самой крупной группой мигрантов в Финляндии за год

За последний год в Финляндию переехали 6 003 россиянина. Это число «безусловно, самое высокое за последние 30 лет», говорится в публикации финского статистического ведомства от 24 мая.

Для сравнения: в 1991 году в Финляндию уехали 5 515 россиян, а с 1995-го по 2021-й это число не превышало 3 100. В этом году после граждан РФ крупнейшие группы мигрантов составили приезжие из Швеции, Индии, Эстонии, Филиппин, Украины и Турции — от 1 503 до 2 599 человек.

Ранее сообщалось, что больше тысячи россиян просят у Финляндии убежища от частичной мобилизации. Ответа еще нет — Северные страны Европы ждут выработки линии Евросоюза по этому вопросу.

