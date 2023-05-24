    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-з

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.17eur86.55

    ЗакС одобрил кандидатуру Валерия Калугина на должность бизнес-омбудсмена Петербурга

    1912
    4 комментария

    Заксобрание Петербурга 24 мая утвердило кандидатуру Валерия Калугина на должность регионального уполномоченного по правам предпринимателей, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    За назначение Калугина проголосовали 48 депутатов, и один высказался против.

    Отвечая на вопрос, чем новый бизнес-омбудсмен на своей должности занялся бы в первую очередь, Калугин пояснил: получением из различных источников информации о состоянии экономики и ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства. Кандидат заметил, далее эти сведения будет необходимо обобщить и часть проблем решить системно, в том числе путем корректировки нормативных актов, часть — в индивидуальном порядке.

    Валерий Калугин с 1994 по 2002 год работал в городском комитете по земельным ресурсам. С 2003 по 2005 год — работал заместителем председателя этого комитета (КЗР).

    С 2006 по 2008 год он возглавлял петербургскую земельную кадастровую палату. С конца 2008 по апрель 2015 года Валерий Калугин возглавлял КЗР. Затем в течение почти четырех лет был гендиректором «Консалтинговой группы ВВК».

    С начала 2019 года до конца апреля 2020 руководил комитетом имущественных отношений, потом занял пост замглавы администрации губернатора города.

    Предшественником Калугина на должности бизнес-омбудсмена был Александр Абросимов. Он сложил полномочия по собственному желанию.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Уполномоченный по защите прав предпринимателей
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close