ЗакС одобрил кандидатуру Валерия Калугина на должность бизнес-омбудсмена Петербурга

Отвечая на вопрос, чем новый бизнес-омбудсмен на своей должности занялся бы в первую очередь, Калугин пояснил: получением из различных источников информации о состоянии экономики и ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства. Кандидат заметил, далее эти сведения будет необходимо обобщить и часть проблем решить системно, в том числе путем корректировки нормативных актов, часть — в индивидуальном порядке.

За назначение Калугина проголосовали 48 депутатов, и один высказался против.

Заксобрание Петербурга 24 мая утвердило кандидатуру Валерия Калугина на должность регионального уполномоченного по правам предпринимателей, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Валерий Калугин с 1994 по 2002 год работал в городском комитете по земельным ресурсам. С 2003 по 2005 год — работал заместителем председателя этого комитета (КЗР).

С 2006 по 2008 год он возглавлял петербургскую земельную кадастровую палату. С конца 2008 по апрель 2015 года Валерий Калугин возглавлял КЗР. Затем в течение почти четырех лет был гендиректором «Консалтинговой группы ВВК».



С начала 2019 года до конца апреля 2020 руководил комитетом имущественных отношений, потом занял пост замглавы администрации губернатора города.

