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    В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию

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    8 комментариев

    Беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе Курской области вечером 23 мая. Без света остались села Плехово, Гуево и Горналь, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

    Никто из жителей не пострадал. Ремонтники начали восстановительные работы.

    Утром Старовойт сообщал, что со стороны Украины было обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Без света остались около 400 человек. Взрывом были повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы.

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    Комментарии 8

    Гость23 Мая 2023 в 19:48
    Это зеркальный ответ?
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