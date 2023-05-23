В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию

Беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе Курской области вечером 23 мая. Без света остались села Плехово, Гуево и Горналь, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Никто из жителей не пострадал. Ремонтники начали восстановительные работы.
Утром Старовойт сообщал, что со стороны Украины было обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Без света остались около 400 человек. Взрывом были повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы.