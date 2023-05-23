Джефф Монсон наш. Боец ММА сдал американский паспорт

Боец ММА Джефф Монсон отказался от гражданства США, передает 23 мая ТАСС со ссылкой на заявление самого спортсмена.



Монсон рассказал в интервью агентству, что сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле.

«Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией», — объяснил свое решение Монсон (цитата по ТАСС). И подчеркнул, что он теперь «больше не американец».