Джефф Монсон наш. Боец ММА сдал американский паспорт

Боец ММА Джефф Монсон отказался от гражданства США, передает 23 мая ТАСС со ссылкой на заявление самого спортсмена.
Монсон рассказал в интервью агентству, что сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле.
«Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией», — объяснил свое решение Монсон (цитата по ТАСС). И подчеркнул, что он теперь «больше не американец».
Джефф Монсон известен своим политическим эпатажем не меньше, чем победами в поединках. Ему
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В сентябре
Тело спортсмена красноречиво рассказывает об эволюции его политических пристрастий. На левой ноге набит перевернутый флаг США с подписью «Земля лицемерия». Также Монсон в разное время наколол серп и молот, портрет Че Гевары и даже образ Родины-матери с Мамаева кургана (после того, как побывал там лично).