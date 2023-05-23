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    Джефф Монсон наш. Боец ММА сдал американский паспорт

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    Боец ММА Джефф Монсон отказался от гражданства США, передает 23 мая ТАСС со ссылкой на заявление самого спортсмена.

    Монсон рассказал в интервью агентству, что сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле.

    «Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией», — объяснил свое решение Монсон (цитата по ТАСС). И подчеркнул, что он теперь «больше не американец».

    Джефф Монсон известен своим политическим эпатажем не меньше, чем победами в поединках. Ему 52 года, родился в США, выступал в различных дисциплинах, в том числе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

    В 2018-м он получил российский паспорт, избирался в совет депутатов городского округа Красногорск. Монсон получил также паспорт ЛНР.

    В сентябре 2022-го Джефф Монсон набил на шее тату в виде буквы Z в знак поддержки СВО.

    Тело спортсмена красноречиво рассказывает об эволюции его политических пристрастий. На левой ноге набит перевернутый флаг США с подписью «Земля лицемерия». Также Монсон в разное время наколол серп и молот, портрет Че Гевары и даже образ Родины-матери с Мамаева кургана (после того, как побывал там лично).

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    Джефф МонсонОтказ от гражданства США
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