Это добрый знак: трассу велопарада ЗСД Фонтанка Фест украсит дорожный стрит-арт

Фото: Предоставлено фотослужбой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Дорожные знаки могут не только указывать или запрещать, но и вдохновлять людей, делая привычный городской пейзаж веселее и креативнее. В этом году трасса ЗСД Фонтанка Фест на один день превратится в галерею стрит-арта — по ходу заезда участников фестиваля будут встречать указатели, созданные художниками из велокоманды «Газпром нефти». Каждый знак посвящен велосообществу Петербурга и энергии в людях — главной движущей силе прогресса.



В преддверии необычной велоакции «Фонтанка» собрала самые оригинальные дорожные перформансы от уличных художников со всего мира.



История для «кирпича»

Идея украсить новыми персонажами скучные дорожные знаки принесла мировую известность художнику Клету Абрахаму из Флоренции. Он превратил указатели для водителей и пешеходов в произведения искусства, ставшие новым культурным символом итальянского города.



Фото: Источник www.amusingplanet.com Поделиться Поделиться





По мнению автора, обычные знаки вдоль улиц только вгоняют людей в депрессию. Для своих работ он выбирал необычные локации города. Идея в том, чтобы сочетать названия зданий и улиц с изображением на арт-знаке — в этом была сатира, история и даже поэзия.

Чаще всего объектами для его творчества были знаки «Проезд запрещен» — пресловутый белый «кирпич» на красном фоне пробудил множество вариантов креатива.



Фото: Источник www.amusingplanet.com Поделиться Поделиться





Работы Клета Абрахама представляют собой заранее заготовленные наклейки, на размещение которых на дорожных знаках уходит меньше минуты.

Власти Флоренции воспринимают его творчество неоднозначно: штрафы, выписанные художнику, суммарно уже исчисляются тысячами евро. Зато для горожан и туристов необычные дорожные знаки стали местной достопримечательностью, рядом с которой обязательно нужно сфотографироваться. Поэтому многие городские службы просто закрывают глаза на появление новых проектов Клета.



Фото: Источник www.amusingplanet.com Поделиться Поделиться





Сам же Абрахам уверен, что его вмешательство делает дорожные знаки не такими безликими и привлекает к ним дополнительное внимание, то есть приносит не только эстетический, но и воспитательный эффект. Поэтому останавливаться он не намерен. Вслед за Флоренцией работы итальянца были замечены в Нью-Йорке, Гонконге, Осаке и Киото.

Поговорить со знаком

Стрит-арт-команда Hot Singles на фестивале уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге обратила внимание, что во время ремонта дороги предупреждающие знаки часто устанавливают уже на самом проблемном участке. По мнению художников, предостережения наподобие «Внимание! Ведутся ремонтные работы» совершенно бесполезны — ведь это видно и так. Они сравнили это с тем, как писать «Осторожно! Скоростной поезд» на носу этого самого поезда».



Ночью на центральном проспекте Екатеринбурга, где велись работы по замене тротуарной плитки, художники заменили стандартные знаки на свои собственные. В той же стилистике, но с философскими посылами вроде: «Может, глупо видеть знаки во всем?» Такие знаки, по словам авторов, не только заставляют людей задуматься, но и выглядят очень трогательно, поскольку как бы сомневаются сами в себе.



Фото: Источник vk.com/stenograffia Поделиться Поделиться





Обновленные знаки настолько удачно мимикрировали под окружающую среду, что самый первый из них рабочие таскали за собой с участка на участок как самый настоящий, пока через пару дней не заметили подвох.

С улицы — на сцену

Настроить земляков на философский лад попробовал и художник из Санкт-Петербурга под псевдонимом Прозритель. На его взгляд, одна из основных задач уличного искусства — переосмыслить места, где дает сбой унифицированная программа городского планирования.

Поэтому художник обратил внимание на дорожный знак, установленный посреди тротуара и мешающий людям пройти. На него он прикрепил занавески, а на оборотной стороне написал «Выход на сцену». Таким образом из обычного дорожного знака получилась целая инсталляция под названием «Закулисье».



Фото: Источник vk.com/prozritel Поделиться Поделиться





Прочитав надпись и пройдя через образовавшийся портал, прохожий, по мнению автора арт-объекта, начинает по-новому воспринимать не только улицу по другую сторону ширмы, но и окружающий мир. Поскольку «улицы городов и театральную сцену разделяют лишь незначительные условности». Правда, инсталляция по понятным причинам была вскоре демонтирована, но надпись на знаке, по словам художника, сохранялась еще долго.

Если жизнь — как зебра

Дорожная разметка, как и знаки, тоже может стать предметом искусства. Болгарский художник Христо Гуэлов, живущий в Мадриде, своим проектом Funnycross («Веселый переход») раскрасил городскую реальность яркими красками и превратил переход улицы в приключение.

Автор разноцветной «зебры» уверяет, что проект имеет не только эстетическую направленность, а лучше привлекает внимание и водителей, и пешеходов.



Фото: Источник christo-guelov.net Фото: Источник christo-guelov.net Фото: Источник christo-guelov.net Фото: Источник christo-guelov.net Поделиться Поделиться





Французский уличный художник, скрывающийся за псевдонимом OakOak, также использует разметку пешеходного перехода в качестве основы для своих картин. Он не ограничивается раскраской и созданием ярких орнаментов, а предпочитает вместо черны-белых полос изображать целые истории.



Фото: Источник oakoak.fr Поделиться Поделиться





Столбы искусства

Столбики вдоль проезжей части являются важной частью городского пейзажи и незаслуженно остаются без внимания дизайнеров. Так считает французский художник под псевдонимом CyKlope. Через трафарет художник дорисовывает металлическим уличным столбам глаза и рты, превращая в своеобразных циклопов, всматривающихся в прохожих.



Фото: Источник: kulturologia.ru Поделиться Поделиться





В творчестве калифорнийского художника Спенсера Литтла столбы тоже занимают особое место. Свои композиции он создает из проволоки, сгибая ее и связывая в узлы с помощью плоскогубцев. Из такой прозрачной конструкции получаются красивые скульптуры и картины с философским смыслом. А лучшим местом для экспозиции служит, конечно, улица, где проволочные фигуры оживают в результате оптической иллюзии и придают городскому пейзажу новый смысл.

Фото: Источники style.rbc.ru, artky6.ru, pinterest.com Фото: Источники style.rbc.ru, artky6.ru, pinterest.com Фото: Источники style.rbc.ru, artky6.ru, pinterest.com Поделиться Поделиться





Уникальные работы Литтла можно встретить не только на уличных столбах в США, но и, например, в ботаническом саду Роттердама, на рекламном щите в Сеуле и даже на Эйфелевой башне.



Для справки: ДОРОЖНАЯ ИСТОРИЯ Родиной дорожных знаков принято считать Древний Рим, где еще до нашей эры появились столбы с указанием расстояния до столицы. Примеру постепенно следовал и остальной мир, а в России, в частности, первые верстовые указатели были установлены в XVI веке на дороге из Москвы в Коломенское.



Современная система дорожных знаков появилась с развитие автомобильного транспорта, когда появилась необходимость регулировать дорожное движение. Первые знаки для водителей появились в Париже в начале прошлого века: синие или черные квадраты предупреждали об опасном повороте, крутом спуске или неровной дороге. Затем уже на международном уровне к ним добавились обозначения перекрестка и железнодорожного переезда. К 1931 году количество официальных дорожных знаков выросло до 26, и их разделили по видам: на указательные, предупреждающие и предписывающие.



Сегодня международная система насчитывает уже сотни знаков, универсальных и понятных всем в любой точке земного шара. В том числе, появляются и не совсем обычные указатели, характерные для определенных территорий. Например, в некоторых странах считают нужным предупредить о том, что на дороге могут встретиться утки, кабаны или ежи, в Австралии — кенгуру или крокодилы, а в Норвегии — лыжники.

