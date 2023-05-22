СК и прокуратура проверяют коррекционную школу №4 после публикации аудиозаписи, как проходят уроки

Прокуратура и администрация Василеостровского района Петербурга проводят проверку в коррекционной школе №4. Родители записали на диктофон два учебных дня в классе для детей с особенностями развития, на записи слышны оскорбления и угрозы. Фрагменты аудио 22 мая опубликовал юрист Никита Сорокин.

Мама первоклассника Артема, Наталья Шардина, после неоднократных жалоб сына на то, что его обижает классный руководитель, положила ребенку в портфель диктофон, который записал звук учебного процесса 27 и 28 апреля — всего более 10 часов. На аудиозаписи слышны слова «хорек», «подонок», «бестолковка», «чудовище», а также угрожают линейкой и палкой. Родители предполагают, что педагоги могли применять физическое насилие к детям: Наталья зафиксировала в травме у Артема ушиб.

Оскорбления звучат и в отношении другого мальчика, Марка, одноклассника Артема и сына известного петербургского фотографа Александра Петросяна. В ответ на запрос «Фонтанки» администрация района опубликовала сообщение, что жалобы руководству школы, а также администрации и прокуратуре поступили «накануне». По словам родителей, с руководством школы они говорили о ситуации еще раньше, однако никакой реакции от школы не последовало. «По данному факту в настоящий момент администрацией района и районной прокуратурой ведется тщательное расследование. Педагоги, в отношении которых идет проверка, отстранены от образовательного процесса. По результатам виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, вплоть до увольнения», — говорится в сообщении.