СК и прокуратура проверяют коррекционную школу №4 после публикации аудиозаписи, как проходят уроки

Прокуратура и администрация Василеостровского района Петербурга проводят проверку в коррекционной школе №4. Родители записали на диктофон два учебных дня в классе для детей с особенностями развития, на записи слышны оскорбления и угрозы. Фрагменты аудио 22 мая опубликовал юрист Никита Сорокин.
Мама первоклассника Артема, Наталья Шардина, после неоднократных жалоб сына на то, что его обижает классный руководитель, положила ребенку в портфель диктофон, который записал звук учебного процесса 27 и 28 апреля — всего более 10 часов. На аудиозаписи слышны слова «хорек», «подонок», «бестолковка», «чудовище», а также угрожают линейкой и палкой. Родители предполагают, что педагоги могли применять физическое насилие к детям: Наталья зафиксировала в травме у Артема ушиб.
Оскорбления звучат и в отношении другого мальчика, Марка, одноклассника Артема и сына известного петербургского фотографа Александра Петросяна.
В ответ на запрос «Фонтанки» администрация района опубликовала сообщение, что жалобы руководству школы, а также администрации и прокуратуре поступили «накануне». По словам родителей, с руководством школы они говорили о ситуации еще раньше, однако никакой реакции от школы не последовало.
«По данному факту в настоящий момент администрацией района и районной прокуратурой ведется тщательное расследование. Педагоги, в отношении которых идет проверка, отстранены от образовательного процесса. По результатам виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, вплоть до увольнения», — говорится в сообщении.
Связаться с директором школы Натальей Стрижак не удалось. На переданную через школу женщине просьбу перезвонить она не отреагировала.
Кроме того, на ситуацию отреагировал Следственный комитет, который пригласил родителей на встречу 23 мая.
Подробнее об этом истории читайте в материале «Фонтанки».