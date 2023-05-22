В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции: новости СВО за 22 мая

Белгородскую область начали обстреливать ночью с 21 на 22 мая Фото: Вадим Рейман / 72.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 мая.

Мобилизованные сбежали из зоны СВО — им грозит по 20 лет колонии Восемь мобилизованных сбежали из ЛНР в декабре 2022 года. Военных обвинили в дезертирстве, а троих из них еще и в невыполнении приказа, сообщает «Коммерсантъ». По данным следствия, в ноябре восемь мобилизованных из Калининградской области перебросили в ЛНР для участия в СВО. По словам мужчин, они рассчитывали, что их будут готовить к боям, а вместо этого они рыли землянки, заготавливали дрова и продукты. В ночь на 22 декабря офицер сообщил компании, что роту приказано перебросить на передний край. Тогда то военные и решили бежать. Вернулись в землянку, обсудили приказ и собрали вещи. С собой они взяли табельное оружие — три автомата и четыре пулемета без патронов. Мужчины пешком дошли до ближайшего населенного пункта, где купили гражданскую одежду и сумки для оружия, после чего на такси выехали из зоны спецоперации. Они добрались до подмосковного Подольска, где явились в полицию. Фигуранты свою вину отрицают. Они говорят, что не были подготовлены к боевым действиям. Их дело передано в Одинцовский гарнизонный военный суд.



Как пишет издание, изначально всех обвинили в дезертирстве в период боевых действий, по этой статье их ждет срок до 15 лет лишения свободы. Затем трем предъявили обвинение еще и в отказе от исполнении приказа командира об участии в боевых действиях — это еще до десяти лет лишения свободы. По совокупности преступлений мужчинам грозит более 20 лет колонии строгого режима.

В Белгородской области ввели режим КТО В Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.



— В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения, — заявил глава региона.

Среди мер и ограничений ввели:

проверку документов у людей;

перемещение людей «с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств»

усиление охраны общественного порядка;

приостановку деятельности «опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые радиоактивные, химически и биологически опасные вещества».

Днем глава региона сообщил о том, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

— Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, — написал Гладков.

Также с ночи обстреливают населенные пункты округа. В результате ранения получили девять человек, в том числе заместитель главы администрации города Грайворон и два сотрудника МЧС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область.



— Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению, сил и средств на месте достаточно, — пояснил Песков.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что их сторона не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области.



Мы подробно рассказывали, что еще известно о событиях, произошедших в Белгородской области за сегодняшний день.



ФСБ заявила о предотвращении теракта на железной дороге в Оренбуржье В Новотроицке мужчина планировал подорвать железную дорогу, сообщает ФСБ. Сотрудники обнаружили тайник с самодельной бомбой и переписку с украинскими службами в его телефоне. По данным спецслужб, 26-летний мужчина по указанию украинских спецслужб планировал подготовку нескольких поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военкомата города Орска и отдела ФСБ России. Его задержали в Новотроицке.



Из тайника, оборудованного на окраине Новотроицка, сотрудники правоохранительных органов изъяли компоненты для изготовления СВУ. Задержанный планировал впоследствии принять участие в спецоперации на стороне ВСУ. Против мужчины завели уголовное дело за подготовку к теракту. Пушилин сообщил о начале разминирования Артемовска

Российские военные начали разминирование Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



— Сейчас проходит <...> предварительное разминирование, то есть проверка тех или иных объектов на взрывоопасные предметы. <...> Это очень кропотливая и сложная работа, с учетом масштабов тех боевых действий, которые там проходили, — говорит Пушилин.

Военным нужно будет проверить все места, где могут находиться гражданские. После этого можно будет говорить об оценке состояния города и восстановлении построек, добавил Пушилин. Бои за Артемовск шли несколько месяцев. Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин первым сообщил о взятии Бахмута 20 мая, записав видео на фоне городских развалин. Город осмотрят до 25 мая, в нем будут созданы рубежи обороны. Затем ЧВК «Вагнер» начнет «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря, а город передадут военным. По словам главы ЧВК, операция по взятию города длилась 224 дня, с 8 октября 2022 года. Замминистра обороны Украины Анна Маляр после заявления Пригожина опровергла полное взятие Бахмута в своем телеграм-канале. По ее словам, в городе продолжаются тяжелые бои.

