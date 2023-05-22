Здание с «космическим» граффити в центре Петербурга продали на торгах за 44,8 млн рублей

Дворовый флигель доходного дома Астаховой в Центральном районе Петербурга продали на торгах за 44,8 млн рублей. Информация об итогах аукциона 22 мая появилась на странице электронной торговой площадки Российского аукционного дома, который проводил торги по распоряжению Смольного.



Двухэтажное здание 1958 года постройки расположено по адресу Черняховского, д. 53, к. 3. Ранее оно использовалось под котельную. Здание площадью 374,7 кв.м выставили на торги вместе с участком под ним площадью 237 кв.м по начальной цене 32 млн рублей. Надел предназначен для размещения объектов коммунального хозяйства.

