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    Здание с «космическим» граффити в центре Петербурга продали на торгах за 44,8 млн рублей

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    Дворовый флигель доходного дома Астаховой в Центральном районе Петербурга продали на торгах за 44,8 млн рублей. Информация об итогах аукциона 22 мая появилась на странице электронной торговой площадки Российского аукционного дома, который проводил торги по распоряжению Смольного.

    Двухэтажное здание 1958 года постройки расположено по адресу Черняховского, д. 53, к. 3. Ранее оно использовалось под котельную. Здание площадью 374,7 кв.м выставили на торги вместе с участком под ним площадью 237 кв.м по начальной цене 32 млн рублей. Надел предназначен для размещения объектов коммунального хозяйства.

    Как следует из итогового протокола торгов, победителем стало ООО «Амбер», предложившее за лот 44,8 млн рублей.

    Сейчас здание заброшено. На одном из его фасадов в 2019 году нанесли граффити, посвященное Дню космонавтики.

    На прошлой неделе расселенный дом-памятник на пересечении набережной Фонтанки и Прядильного переулка продали на торгах за 156 млн рублей.

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