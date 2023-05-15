Расселенный дом-памятник на Фонтанке продали на торгах за 156 млн рублей

Дом Чанжина на пересечении набережной Фонтанки и Прядильного переулка в Петербурге ушел с молотка за 156 млн рублей. Данные об итогах аукциона 15 мая появились на странице электронной торговой площадки Российского аукционного дома, который проводил торги по распоряжению Смольного.



Начальная цена расселенного здания площадью 2 426 кв. м. и участка площадью 2 007 кв. м. под ним составила 120 млн рублей. Как следует из итогового протокола торгов, за лот боролись два претендента, и в итоге победителем стала компания «Гелант», предложившая за него 156 млн рублей.