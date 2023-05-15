Расселенный дом-памятник на Фонтанке продали на торгах за 156 млн рублей

Дом Чанжина на пересечении набережной Фонтанки и Прядильного переулка в Петербурге ушел с молотка за 156 млн рублей. Данные об итогах аукциона 15 мая появились на странице электронной торговой площадки Российского аукционного дома, который проводил торги по распоряжению Смольного.
Начальная цена расселенного здания площадью 2 426 кв. м. и участка площадью 2 007 кв. м. под ним составила 120 млн рублей. Как следует из итогового протокола торгов, за лот боролись два претендента, и в итоге победителем стала компания «Гелант», предложившая за него 156 млн рублей.
По данным СПАРК, в России зарегистрированы только два действующих ООО «Гелант» — в Москве и Петербурге. Вероятно, объекты выиграла вторая компания, которая недавно перерегистрировалась в Петербург из Хабаровска. У ее владельца, уроженца Хабаровска Сергея Степанова есть другие петербургские активы. Например, фирма «Монолит» с выручкой под 100 млн рублей в год и компания «Отель Питер», которая за год заработала 80 млн рублей выручки и имеет в собственности здание на Галерной, 61. Кроме того, Степанову в Хабаровске принадлежит строительная компания под названием «Лунный свет» с выручкой 150 млн рублей и чистой прибылью в 25 миллионов.
«Фонтанка» пыталась связаться с представителями «Геланта» по известному редакции телефону, но на звонок не ответили.
Дом Чанжина был построен в 1835 году. В начале нулевых он был признан памятником культуры. В 2010-х годах его расселили. На протяжении последних лет и до сих пор фасады здания скрывает зеленая сетка. Перед продажей эксперты РАД отмечали, что объект можно перепрофилировать под апарт-отель или офисы.