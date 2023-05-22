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    Стрелок с улицы Мира избит безоружными противниками

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    Травматическая «Оса» не помогла владельцу выстоять в драке на Петроградской стороне в Петербурге. Содержимое багажника могло бы кардинально изменить расклад сил, но при себе оказался только один патрон.

    Накануне около пяти часов утра полицию вызвали на улицу Мира, 1/9, сообщением о неизвестном с пистолетом, который бросается на прохожих, стало известно «Фонтанке» 22 мая. На месте выяснилось, что вооружённый «Осой» успел выстрелить, ему же больше всех и досталось.

    Полицейские установили, что у алкомаркета беседа не задалась у 44-летнего рецидивиста из Адмиралтейского района и троих мужчин. Выхватив из наплечной сумки травматический пистолет, превосходства в драке он не получил.

    Противники разбежались, поверженный приходит в себя в Александровской больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и сломанная челюсть.

    «Оса», как оказалось - не единственное, что он мог противопоставить в драке.

    «Из багажника, автомобиля БМВ Х5, принадлежащего пострадавшему, изъяты: пневматический пистолет МР 654 К, ружье гладкоствольное Baikal МР-155 12Х76, ружье гладкоствольное Eskort 12X76, 69 патронов», - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Личности других участников драки устанавливаются. 30-летний петербуржец уже дал о себе знать, несколькими часами позже обратившись в полицию с заявлением о незнакомце, который во время конфликта у магазина выстрелил в сторону его знакомого. Тот за медицинской помощью пока не обращался.

    По данным «Фонтанки», владелец арсенала пять раз привлекался за кражи, незаконное проникновение в жилище и попытку хищения. Последний приговор выносили в прошлом году - мужчина уехал с заправки, не заплатив за 86 литров бензина. В суде отмечали, что он уже бывал в местах лишения свободы, но на путь исправления после этого не встал. В краже бензина фигурант раскаялся, его наказали годом условно.

    В полицейском главке добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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