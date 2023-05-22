Стрелок с улицы Мира избит безоружными противниками

Травматическая «Оса» не помогла владельцу выстоять в драке на Петроградской стороне в Петербурге. Содержимое багажника могло бы кардинально изменить расклад сил, но при себе оказался только один патрон.



Накануне около пяти часов утра полицию вызвали на улицу Мира, 1/9, сообщением о неизвестном с пистолетом, который бросается на прохожих, стало известно «Фонтанке» 22 мая. На месте выяснилось, что вооружённый «Осой» успел выстрелить, ему же больше всех и досталось.



Полицейские установили, что у алкомаркета беседа не задалась у 44-летнего рецидивиста из Адмиралтейского района и троих мужчин. Выхватив из наплечной сумки травматический пистолет, превосходства в драке он не получил.

